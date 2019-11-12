嘉市76年公有地未開闢 議員：解編還民

2019-11-12 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



嘉義市民生南、北路等處被畫定為「公道16」公有設施保留地已76年，市議員蔡文旭今天在議會質詢時說，公道16至今仍未徵收、開闢，附近居民都不敢改建，明明是嘉市蛋黃區，卻充斥老舊建築，若市府不開闢，希望公道16能解編還給市民，「人生沒有幾個76年」。

嘉義市都市發展處長顏聰玲說，內政部評估嘉義市民生南北路附近較少公園綠地，公道16是重要的綠廊道，因此保留原來的計畫，無法解編，可是住宅很多，徵收費用也龐大，還要需與居民溝通，朝徵收開闢的方向努力。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

蔡文旭說，日本政府為了要仿造英國的花園大道，將民生南北路的西側編定為綠園道，即公道16，民國政府延續，市府曾在1991年拓寬民生北路，從原來的12公尺拓寬到現在的20公尺，當初也並沒有一併徵收、開闢公道16，至今也已經28年，可見是沒有開闢的必要。

他說，76年來，公設地約占2.2公頃，居民大約有上百戶，因擔憂後續徵收開闢，只能簡單蓋鐵皮屋來棲身、暫住，既不敢興建現代化的房舍，也無法貸款、無法買賣，不知如何是好？內政部曾發公文，超過40年以上的公有地沒有開闢，就要還地於民，才符合居住正義。

他說，市府認為公道16是因為要隔離「中油試驗所」的功能，所以有繼續保留的必要，但中油試驗所已經改為中油研究所，根本沒有化學公害的問題，若真的有隔離必要，中油研究所附近的民生南路段已在1997年11月開闢成「民生公園」，已經有公園設施，沒有再開闢必要。