奇美博物館去年奇美聖誕週末轟動 今年12月14日登場

2019-11-12 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



奇美博物館去年舉辦「奇美聖誕週末」造成轟動，今天館方宣布「聖誕週末又來了！」12月14日起連兩周六日推出「歐風皇家貴族氛圍化裝舞會」主題活動，將有「一群來自19世紀的皇室貴族與聖誕老公公一同現身」，邀請民眾扮裝共舞。另有皇家藏品推薦、皇家聖誕市集、精緻音樂饗宴等，更首度規劃難得一見的「皇家名琴」限定展出及獨家演奏；12歲以下兒童免費入場，明天起預售門票。

奇美博物館表示，去年首辦「聖誕週末」，吸引超過5萬人參與，眾人期盼今年再辦，將以充滿浪漫情調的「化裝舞會」為主題，由於化裝舞會原是西方皇室貴族的社交活動，這次將引領大家穿越時空來到西洋古典皇家舞會現場，由穿著華服的皇室貴族與聖誕老公公共同開舞。

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館方強調，歡迎民眾「化身為時尚紳士名媛」出席，即使沒有任何扮裝也不用煩惱，館方已經準備好舞會面具，憑有價入場券即可兌換面具，不過數量有限，送完為止。

會場還有DIY手作課程，親子都能動手自製舞會面具；民眾若自備舞會面具或配件，還可兌換「聖誕小禮」；現場還有舞蹈教學，專業老師教授舞步，「就算初學者也能輕鬆翩翩起舞！」另有芭蕾、華爾滋、Swing等舞蹈表演輪番登場。

除體驗「化裝舞會」歡樂氣氛，活動期間館內常設展與特展從早到晚開放參觀，館方還「精選皇家貴族相關展品一次推薦」，作品涵蓋藝術廳、樂器廳、兵器廳、動物廳，讓遊客感受皇室美學品味。

最特別的是四把珍藏已久的「皇家名琴」首度同台公開展出，包括世界唯一公認最古老的大提琴「法皇查理九世」、擁有法國皇室徽章的「亨利四世」中提琴，以及比利時「奇美王子」中提琴、俄國沙皇姻親Comte Doria家族的大提琴等，民眾能欣賞難得一見的百年名琴風采，還能親耳聆賞這些當年深受皇室青睞的優美琴聲。

館內還有「有影無影？影子魔幻展」也是重頭戲，作品《假如我是愛麗絲》邀請大家用「影子」扮裝，化身紅心皇后或愛麗絲；孩童喜愛的互動區將加入應景聖誕飾品作為投影遊戲素材；活動期間周日晚上，也將找來「台灣首席手影大師」張正龍舉辦手影互動表演。

配合「奇美聖誕週末」主題推出的「皇家聖誕市集」，將集結70家風格攤位，包括充滿節慶風味的熱可可、熱紅酒；不可錯過的窯烤PIZZA、義大利麵和德國豬腳；皇家貴族喜愛的糕點及精緻小物等。

另「精緻音樂饗宴」則安排弦樂、管樂、爵士樂等多元聖誕主題音樂演奏，4天活動總計16場音樂會、百位演出者共襄盛舉，有多位奇美藝術獎得主專業演出。其他還有充滿過節氣氛的幸福聖誕樹、越夜越美麗的燈光秀、旋轉木馬等。

奇美博物館副館長廖婉如表示，「博物館一直希望傳遞溫暖與幸福，去年聖誕活動推出後，看到不分男女老少都玩得非常盡興，因此今年再度續辦，希望讓民眾在台灣就能體驗西方佳節的歡樂氣息，再次為大家創造一個難忘的回憶。」