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嘉市議會推「親子共讀」 為新生兒說故事

2019-11-12 13:51聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

嘉義市議長莊豐安、議員蔡永泉等人今天提案並由全體議員連署，希望市府在各醫療院所嬰兒室統一贈送新生兒父母「閱讀起步走」禮袋，第一線護理人員可以直接教導父母力行「親子共讀」，從出生起就為孩子說故事，提升孩子語言、學習和自信心等能力；市長黃敏惠今天也表達支持。

台大醫院雲林分院小兒科主任蔡政憲（左一）、聖馬爾定醫院小兒科醫師李欣蓉（中）和中...
台大醫院雲林分院小兒科主任蔡政憲（左一）、聖馬爾定醫院小兒科醫師李欣蓉（中）和中正大學法律學系教授施慧玲（右二）和議員蔡永泉（右一）等人推動親子共讀。記者李承穎／攝影
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蔡永泉等人說，嘉義市2009年在戶政事務所贈送新生兒父母「閱讀禮袋」，立意良善，但戶政人員並非親子專業，僅是轉贈的效果不大，雲林縣今年也改由醫療院所統一發放，將資源移轉給專業衛教人員，希望嘉市也跟進。

台大醫院雲林分院小兒科主任蔡政憲、嘉義市聖馬爾定醫院小兒科醫師李欣蓉和中正大學法律學系教授施慧玲等人長期推動親子共讀，今天也在蔡永泉邀請下來到議會，解說親子共讀的好處。

李欣蓉說，孩子出生後，父母至少有24小時在醫院，醫療人員可以第一時間指導父母親子共讀，例如教導父母看著童書的各種圖畫，將自己的經驗結合，講給小孩聽，或是問孩子問題，都能促進孩子的語言能力，親子共讀不見得是讀書，而是正向的與孩子相處。

施慧玲說，在醫療院所推動親子共讀可以免費得到專業護理人員的指導，若孩子有各種情緒波動，護理人員也會當場教學如何排解，也可讓孩子把書當作玩具與情緒的依靠，父母也可藉由書本的人物或景象，對孩子說出平時講不出來的話。

蔡政憲說，一周3次親子共讀，每次5分鐘，爸爸說故事的效果更好，即便小朋友在睡覺也可以繼續講，嘉義市出生2100人左右，每年市府可編列40到50萬，就可以讓家長享有親子共讀。

小兒科醫師李欣蓉鼓勵父母從出生就講故事給孩子聽。記者李承穎／攝影
小兒科醫師李欣蓉鼓勵父母從出生就講故事給孩子聽。記者李承穎／攝影
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嘉義市議長莊豐安（右起）、小兒科醫師李欣蓉、法律系教授施慧玲和議員蔡永泉等人共推...
嘉義市議長莊豐安（右起）、小兒科醫師李欣蓉、法律系教授施慧玲和議員蔡永泉等人共推親子共讀。記者李承穎／攝影
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親子嘉義語言黃敏惠

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