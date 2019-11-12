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這農會有愛心 認養家扶竹筒14年銅板累積150萬

2019-11-12 13:13聯合報 記者周宗禎／即時報導

台南市仁德區農會家政班發起、連續14年認養北台南家扶中心的竹筒撲滿，發揮銅板聚沙成塔傳愛精神，14年累計善款超過150萬元，今年的撲滿24支今天剖開，金額52692元，加上婆婆媽媽贊助的紅包55個共10萬700元、義賣所得1萬3500元總計16萬6892元。家扶表示，累計14年零錢撲滿金額逾153萬元，成功挑戰全省第一個捐款逾150萬的愛心農會。

農會家政班指導員劉秀珠說，家政班長期舉辦舞蹈等才藝教學、親子講座，協助婦女分享交流，團體支持婦女成長建立自信；現場四健會義賣絲瓜吊飾、手作餅乾、蘆薈凝膠等產品捐助家扶。

北台南家扶主任莊淑惠表示，一件事能一做14年不間斷實在不易，十分感謝仁德農會及家政班成員的善舉，今年可能受到選舉熱的影響，家扶在籌募歲末冬暖活動經費時碰到歷年來最大困境，活動即將於12月8日舉辦，但仍缺經費約110萬元，正愁眉不展擔心開天窗之際，能獲得仁德農會剖竹筒回娘家的經費贊助，無疑是及時雨，也呼籲社會大眾一起參與家扶的寒冬送暖計劃，活動內容包括發放助學金、送弱勢家庭生活福袋(認捐一份600元)及民生物資等。北台南家扶連絡電話06-6324560。郵政劃撥帳號00356321。(請註明冬暖活動經費)

仁德農會家政班民國95年開始認養撲滿為弱勢助學，今年因為農會總幹事曾佳哲號召認捐紅包，讓愛心助學款項衝新高。曾佳哲表示，「助貧並非一個人要做很多，而是每個人都做一點」，感謝家政班成員力挺，讓這愛心繼續下去。

仁德農會今年獲農委會第一屆全國十大綠色照顧優良典範。曾佳哲表示，家政班成員認養「竹筒愛心撲滿」歷經14年行善始終不曾間斷，充分發揮銅板傳愛積沙成塔的精神，為帶動現場氣氛，曾佳哲率先捐贈萬元紅包一個，並號召全體農會員工一起響應捐款，加入愛的行列，並表示將繼續鼓勵親友響應家扶關懷弱勢送暖計劃。

仁德區農會連續14年認養北台南家扶中心的竹筒撲滿，今年的撲滿今天剖開。記者周宗禎...
仁德區農會連續14年認養北台南家扶中心的竹筒撲滿，今年的撲滿今天剖開。記者周宗禎/攝影
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仁德區農會連續14年認養北台南家扶中心的竹筒撲滿，今年的撲滿今天剖開。記者周宗禎...
仁德區農會連續14年認養北台南家扶中心的竹筒撲滿，今年的撲滿今天剖開。記者周宗禎/攝影
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仁德農會連續14年捐助家扶弱勢，今年捐款超過16萬。圖/北台南家扶提供
仁德農會連續14年捐助家扶弱勢，今年捐款超過16萬。圖/北台南家扶提供
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愛心認養紅包

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