13年募集逾2萬耶誕禮 今再為2千貧童尋覓小天使圓夢
2019-11-12 12:32
聯合報 記者陳雅玲
／雲林縣即時報導
環球科技大學附設幼兒園14年前發起心願樹活動，為家扶中心及馬來西亞兒童募集耶誕禮物，多年來已募集2萬多個禮物，今年心願樹活動今天啟動，要號召民眾一起當孩子的小天使，為雲林家扶、台東家扶以及馬來西亞小朋友募集2000份耶誕禮物。
「我想要一個電鍋，因為爸爸罹患口腔癌，電鍋可以煮粥給爸爸吃」、「我想要一個檯燈，看書的時候比較亮」、「我想要一個卡式爐，可以讓我和奶奶有一鍋熱騰騰的湯可以享用」，2千個小小的心願掛在耶誕樹上，不少人看了都好心疼。
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環球科大校長沈健華感謝多年來支持心願樹活動的善心人士，環球心願樹歷經13年灌溉與滋養，總共募集21360個心願禮物為家扶兒圓夢，邁入第14年邀請各界用行動來響應。
環球科大董事長許淑敏表示，她每年都與同仁認養100張家扶兒童的心願卡，幫小朋友圓夢，是他們最開心的動力，更高興看到台塑集團、葉老師音樂教室及波錠基金會也動員伙伴當天使為家扶童圓夢。
許淑敏、沈健華、幼兒園執行長韋明淑及園長何采樺今天帶領幼兒園與幼保系師生們，與雲林家扶主委陳燦勳、議員賴淑娞、台塑麥寮管理部高級管理師周家任等人，為心願樹點燈。有意認捐心願卡的民眾可親臨會場或洽（05）5370988＃7315、7316。
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