69年歷史廖本通醫館遭拆 在地人不捨嘆可惜

2019-11-12 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣即時報導



雲林縣西螺鎮有69年歷史的廖本通醫館舊宅，是西螺老街的秘境之一，老醫館當年對居民而言充滿回憶，但日前遭到全部拆除，臉書社團文化資產報報分享此事，引發網友熱烈討論。

文化資產報報詳載醫館背景，提到日治時期雲林西螺醫學人才輩出，有畢業於總督府醫學校、台北帝大醫學部者，也不乏至日本就讀醫專或醫學大學的人才。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

如西螺望族廖承丕家族的廖煥章、廖溫仁叔姪雙雙獲得東京帝大醫學博士，林廣合家族的林振聲畢業於新潟醫專，是台灣人取得日本內務省所發的醫生執照第一人，西螺街尾的廖本通醫師則畢業於日本醫專，與其子廖伯毅醫師均為醫學博士。

廖本通醫師出生於明治45年5月8日，昭和6年3月考入台中州立第一中學校（台中一中），畢業後負笈九州醫學專門學校深造，專攻小兒科，昭和10年5月回台後於花蓮港廳稻住通開設明德醫院懸壺濟世。

戰後曾當選花蓮市第二屆市民代表、與第一屆花蓮縣醫師公會理事，民國40年7月返回西螺街尾行醫，位於延平路223號後方的竹管厝即為第一代老醫館。

文章內提到，廖本通醫館舊宅，庭內老樹扶疏、綠意盎然，卻在今年11月8日上午，已遭到全部拆除，歷史的拼圖再少一片，西螺延平老街是雲林的門面與驕傲，盼雲林縣政府能擬定保存策略，積極維護西螺老街建築。

此文一出引發討論，許多網友說，「西螺，真的是落伍了」、「西螺文化古跡很多，可惜執政者不用心不會擅加運用行銷再現西螺風華」、「西螺鎮內很多代表性和美麗的老屋都拆了，還有很多的就任其荒廢倒塌」。

也有當地居民表示，「我小的時候去過這裡看醫生！裡面環境真的很棒！拆掉真的好可惜....」、「太令人悲傷了！」

雲林縣府文化處文化資產科長曾惠君說，廖本通醫館並無列入雲林縣古蹟或歷史建物，醫館屬於私產，要保留或拆除都得尊重其家屬意願，若有歷史價值，公部門僅能盡力和地主溝通。