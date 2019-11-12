住宅用火災警報器可防災 這個鄉全鄉免費安裝
2019-11-12 11:58
聯合報 記者陳雅玲
／雲林縣即時報導
根據消防署統計，2018年建築物火災中，獨立式住宅火警案件高達34%，為讓民眾免於遭受住宅火警，雲林縣林內鄉公所今年爭取國防部陸軍司令部睦鄰經費購置4000個住宅用火災警報器，將在3個月內到全鄉各家戶安裝，成為雲林縣第一個全鄉家家戶戶都有安裝警報器的鄉鎮。
林內鄉公所今天舉辦健康環保暨消防安全宣導活動，除有健康環保知識及防災宣導，鄉長張維崢當場宣布好消息，全鄉家家戶戶都將免費安裝住宅用火災警報器，預計3個月內完成安裝。
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張維崢表示，林內鄉約有近6千戶住戶，鄉公所2015年開始陸續向民間企業募集住宅用火災警報器，優先針對弱勢族群免費裝設，已有1千多戶受惠，這次爭取國防部陸軍司令部睦鄰經費購置4000個住宅用火災警報器，所有家戶都能安裝。
林內消防分隊長頼俊呈說，國內火災大多發生於獨立式住宅，林內鄉老人比例偏高，65歲以上人口達18%，當火災發生時可能因行動較不便造成傷害，若有住宅用火災警報器，可使民眾能夠及早發現火災，免於遭受住宅火警危害。
林內鄉住宅用火災警報器即日起將由村長或村幹事與消防隊員到府安裝，若有陌生人士假藉安裝警報器欲進入家戶，請民眾提高警覺並向警方通報。
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