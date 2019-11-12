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安南醫院醫師阮威勝當選 台灣脊椎微創醫學會理事

2019-11-12 11:13聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南醫院神經外科醫師阮威勝，專精脊椎微創手術，獲台灣脊椎微創醫學會選任為第九屆理事。阮威勝今天說，他成為學會理事，發展齊心努力，精進台灣脊椎微創手術實力。

安南醫院說，阮威勝專長脊椎微創手術包含脊椎顯微手術、脊椎內視鏡手術、脊椎微創融合手術，讓病患得到手術治療並保留脊椎穩定結構，以減少不必要的脊椎組織破壞，加上對於已經手術後仍無法改善疼痛或無法接受受手術的病患。

阮醫師也專長疼痛控制包括高頻熱凝療法、脊髓神經刺激器、脊椎腔內嗎啡輸注療法，可減緩病患疼痛改善生活品質，助益許多病人，獲台灣脊椎微創醫學會榮頒第九屆理事，肯定其貢獻。

阮盛威說，他除了感謝台灣脊椎微創醫學會的肯定，還要謝謝安南醫院院長林瑞模、神經外科主任莊皓宇對他指導提攜，精進熟練脊椎內視鏡手術、微創脊椎手術、疼痛控制及開顱手術。

台灣脊椎微創醫學會是由國內各醫療院所骨科及神經外科醫師所共同組成的醫學會，致力於推廣脊椎微創手術，精進台灣脊椎微創手術實力。

台南市安南醫院神經外科醫師阮威勝，獲台灣脊椎微創醫學會選為第九屆理事。圖/安南醫...
台南市安南醫院神經外科醫師阮威勝，獲台灣脊椎微創醫學會選為第九屆理事。圖/安南醫院提供
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