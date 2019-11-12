IKEA台南分店2030開幕？ 一張圖完美詮釋在地人心聲

2019-11-12 11:31 聯合新聞網 綜合報導



台南點製作IKEA分布圖，在台南地區紅點密密麻麻，完美詮釋台南人渴望IKEA的心聲。圖／臉書專頁「 台南點 」授權 分享 facebook

瑞典家具品牌IKEA近年在台灣大量展店，六都之中唯有台南並無IKEA，也讓台南出現建築工地時，就會謠傳是IKEA將在台南開店。臉書粉絲專頁「台南點」便製作一張「IKEA」分布圖，完美詮釋台南人心聲。

IKEA即將在台北內湖開設全台第七家分店，台南點8日便在臉書上發文自嘲一番，由於台南市六都中唯一無IKEA進駐的縣市，因此每有工地出現就會引人遐想。台南點發文表示台北目前僅有4家分店，但台南已有好幾百間，還說：「你看到的不是工地，那是台南人的IKEA。」

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台南點甚至製作了一張「IKEA全台分布圖」，上頭台南密密麻麻的佈滿分店，但一看開幕年份，最快也要等到2030年，才會有第一家「台南十年前就說要開了店」常設在該地，其他還有「台南幻想一號店」、「台南竟然沒有IKEA店」、「台南瑞典美食肉丸店」，開幕日期都要等十幾年，最晚的甚至要等到2999年才會出現。

雖然圖上顯示，IKEA2015年曾在台南舉辦過家具展，但當時「只展不賣」，因此並不算開設分店。而這張圖也真實反映台南遲遲等不到IKEA展店的心聲，也讓網友留言：「像逢甲商圈小小一間就夠了...許願中」、「一直期待ikea來台南開啊！快來啊！」、「好好哦羨慕 台南有ikea一定去的啊超好逛」。