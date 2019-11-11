嘉市1999將恢復 採實名制遏止惡意檢舉

2019-11-11 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義即時報導



嘉義市1999專線停辦3年，市府編列近1500萬元重啟，希望能通過明天議會的預算審查，議員鄭光宏今天在議會質詢時說，新的1999不要淪為民眾惡意檢舉、敲詐等工具，嘉義市智慧科技處長郭軒志說，新的1999專線採「實名制」，要留真實姓名和電話，且重複投訴不能超過3次，遏止惡意檢舉。

1999便民專線2016年4月被議會刪除930萬後正式熄燈，嘉義市長黃敏惠說，她上任後，許多市民反映希望恢復，因此才編列這次預算，希望整合市府內部與外部的局處，給民眾更便民的服務，希望預算能得到議員支持。

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鄭光宏說，過去惡意檢舉案件很多，例如有民眾趁建商蓋房子，利用1999專線不斷檢舉建商違建、噪音等，建商為息事寧人，只好私下付錢給檢舉人了事，議會當年才會以功能性不彰和遭有心人利用等理由刪除預算，改為市府總機等服務模式。

郭軒志說，未來1999不受理匿名案件，也可透過來電記錄，看檢舉人的歷史資料，若重複檢舉就不予受理。話務員也有上千題的題庫，若是經常性的問題，能第一時間回應民眾，避免浮濫派遣，減少各局處負擔。

他說，未來1999服務24小時服務不中斷，針對特殊要派遣的案件，也會有時效要求，例如噪音案件，環保局人員要在一小時內到達現場，話務員會緊盯派遣的時效 ，並回報處理結果。