親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不得已才湊一起 韓國瑜談蔡賴配：武大郎與潘金蓮蓋一條棉被

嘉市1999將恢復 採實名制遏止惡意檢舉

2019-11-11 20:21聯合報 記者李承穎／嘉義即時報導

嘉義市1999專線停辦3年，市府編列近1500萬元重啟，希望能通過明天議會的預算審查，議員鄭光宏今天在議會質詢時說，新的1999不要淪為民眾惡意檢舉、敲詐等工具，嘉義市智慧科技處長郭軒志說，新的1999專線採「實名制」，要留真實姓名和電話，且重複投訴不能超過3次，遏止惡意檢舉。

1999便民專線2016年4月被議會刪除930萬後正式熄燈，嘉義市長黃敏惠說，她上任後，許多市民反映希望恢復，因此才編列這次預算，希望整合市府內部與外部的局處，給民眾更便民的服務，希望預算能得到議員支持。

鄭光宏說，過去惡意檢舉案件很多，例如有民眾趁建商蓋房子，利用1999專線不斷檢舉建商違建噪音等，建商為息事寧人，只好私下付錢給檢舉人了事，議會當年才會以功能性不彰和遭有心人利用等理由刪除預算，改為市府總機等服務模式。

郭軒志說，未來1999不受理匿名案件，也可透過來電記錄，看檢舉人的歷史資料，若重複檢舉就不予受理。話務員也有上千題的題庫，若是經常性的問題，能第一時間回應民眾，避免浮濫派遣，減少各局處負擔。

他說，未來1999服務24小時服務不中斷，針對特殊要派遣的案件，也會有時效要求，例如噪音案件，環保局人員要在一小時內到達現場，話務員會緊盯派遣的時效 ，並回報處理結果。

鄭光宏建議，市府也要修改「嘉義市人民陳情作業要點」，防堵惡意檢舉案件發生，另外也要納入市長、副市長和各機關粉絲團的陳情案件，有助於大數據分析。

嘉義市長黃敏惠希望議會通過1999專線預算。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠希望議會通過1999專線預算。記者李承穎／攝影
分享

嘉義噪音違建

相關新聞

嘉義六腳大排蓋好久 民眾擔心淹水怎麼辦

2019-11-11 18:49

賴清德市場拜票不占小便宜 商家送的東西一律買

2019-11-11 18:07

地主提供 後壁區新東關懷據點環境改造完工啟用

2019-11-11 18:01

永齡、曾馨瑩捐助北視家協 明年成立視障音樂發展中心

2019-11-11 17:28

車禍救援挑戰！破壞車體平安救人拚誰快

2019-11-11 17:23

治水趕不上氣候變化 水利署會勘找解方

2019-11-11 17:19

台南連續10個月人口負成長 議員憂進入人口黑暗期

2019-11-11 16:44

雲林郵局秒殺地瓜開賣 網購還可做公益

2019-11-11 16:31

雙11給甜頭！嘉義縣推4000萬 補助家電舊換新

2019-11-11 14:53

美翻！台南觀光局員工自拍婚紗 半年跑遍全市37區

2019-11-11 14:36

一杯咖啡的喘息空間 嘉縣設咖啡館挺家庭照顧者

2019-11-11 14:30

台南鹽水月津港將開闢環狀步道 希望帶動觀光

2019-11-11 12:53

搶冬季親水旅遊淡季商機 虎頭埤風景區推睦鄰優惠方案

2019-11-11 12:48

台南傳統市場開紅盤 評鑑拿4項全國第一

2019-11-11 12:33

嘉市宣導別闖紅燈用「母湯」 議員：別用台語火星文

2019-11-11 12:31

台南善化因南科就學人口大增 地方籲市府正視增設國中

2019-11-11 11:52

雲林13鄉鎮無眼科 學童近視配鏡路迢迢

2019-11-11 11:46

雲林危橋未獲全額補助 雲林議員要求中央不分藍綠

2019-11-11 11:44

醫界地藏王菩薩 陳金城獲台灣醫療貢獻獎

2019-11-11 11:37

跑出健康 執行署台南分署響應統一發票盃路跑

2019-11-11 10:22

六房媽五股來過爐特展 斗南他里霧美學館展出

2019-11-11 09:16

嘉義市醫療服務力全國第1 資源密度僅次北市

2019-11-11 08:45

嘉義石頭狂人 花3年建石頭屋完成夢想

2019-11-11 07:35

農業廢棄物無處去 雲縣頭大

2019-11-10 23:40

AI語音進駐30旅館 教你玩嘉義

2019-11-10 23:37

嘉縣推閱讀 1證可借20本書

2019-11-10 23:29

聯合盃作文賽 台南1200人筆戰

2019-11-10 23:24

以院為家 台南醫院蔡永隆、許凱熙獲公會醫療奉獻獎

2019-11-10 18:28

把握最後一夜 故宮南院精彩奪目光雕秀今晚落幕

2019-11-10 17:27

塑膠網難回收 嘉縣各鄉鎮收費不同

2019-11-10 17:12

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

新北林口國民運動中心下月營運 本月30日起兩周免費用

2019-11-11 10:05

美翻！台南觀光局員工自拍婚紗 半年跑遍全市37區

2019-11-11 14:36

馬拉松熱潮退燒？ 田中馬推手：賽事面臨轉型

2019-11-11 07:36

嘉義石頭狂人 花3年建石頭屋完成夢想

2019-11-11 07:35

「髮蠟哥」闖屏東縣府找潘孟安 不接受陳情就絕食

2019-11-11 14:58

北市今起強力取締綠色人行道路霸 上午抓32件

2019-11-11 13:13

溜滑梯設計詭異家長怨 柯文哲坦言「怪怪的」

2019-11-11 15:25

曾銘宗談居住正義引質疑 他上台卻獲得掌聲

2019-11-10 22:46

台南善化因南科就學人口大增 地方籲市府正視增設國中

2019-11-11 11:52

王惠美當起直播主 為挪威冠軍選手介紹彰化水果美食

2019-11-11 07:34

「滿城皆機車」高屏出招抗空汙

2019-11-10 23:13

「放不下有需要的人」我與馬拉威斷交12年愛未斷

2019-11-11 15:54

大巨蛋、陽明山六之六 方儉籲柯文哲「別政治自焚」

2019-11-11 12:00

大港開唱停辦遭綠議員圍剿 葉匡時怒：是他們不來

2019-11-11 10:28

嘉義市醫療服務力全國第1 資源密度僅次北市

2019-11-11 08:45

集集線接高鐵 觀光新亮點

2019-11-11 00:22

台灣台北與布拉格締結姊妹市 原來不是首例......

2019-11-11 11:55

高雄懸日美景來了 這次錯過下次要等到明年

2019-11-11 14:12

富岡漁港擴建後不能停郵輪 議員嘆7億這樣花可惜

2019-11-11 18:40

彰化大啖美食發胖？ 世界三鐵冠軍伊登：回去要做重訓

2019-11-11 11:33

修杰楷、林予晞帶劇中女兒林芷瑈遊新北歡樂耶誕城

2019-11-11 11:27

脫口謝蔡英文國旅補助 葉匡時：但票別投她

2019-11-11 16:14

荷包注意！新北市區間測速 將新增2路段

2019-11-11 14:38

高雄勞工夜市300家攤商今熄燈 民眾湧入「逛最後一次」

2019-11-11 20:48

中央綠能屋頂計畫 中市試辦兩年發電慘澹

2019-11-11 13:39

隔1小時才發車…公車脫班遭開罰

2019-11-10 23:26

柯冬雄「用一棟房的錢 換回一屋石頭」

2019-11-10 23:55

抗癌勇士新竹出發！ 將完成1100公里自行車環島

2019-11-11 12:01

桃園消防局要義消挺蔡英文？局長答詢：我難道會那麼笨嗎

2019-11-11 12:44

2大肇因 北捷電扶梯受傷案每年200起

2019-11-11 00:09

「安全與禮讓不衝突」 北捷電扶梯不禁止行走

2019-11-11 00:14

廣德家罷韓餅店 張廣德臉書宣布選鳳山區立委

2019-11-11 21:02

私有地雜草逾60公分 台東開罰

2019-11-10 23:06

雲林危橋未獲全額補助 雲林議員要求中央不分藍綠

2019-11-11 11:44

屏東好貼薪已有460人申請 還有140個名額

2019-11-11 17:09

新北生命繪本帶領人培訓 49人結業

2019-11-11 15:26

影／大肚山年年火燒山 學者籲闢防火帶、復育森林

2019-11-11 15:02

基隆18家借問站 1111優惠起跑

2019-11-10 23:51

64歲丈夫每周3次洗腎發冷 妻「活體換腎」救夫

2019-11-11 12:03

雲林13鄉鎮無眼科 學童近視配鏡路迢迢

2019-11-11 11:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top