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台南推救護車心電圖系統 助搶黃金救命期

2019-11-11 19:27中央社 台南11日電

台南市政府消防局推動到院前12導程心電圖系統，成功協助搶救多名急性心肌梗塞病患。台南市長黃偉哲今天出席執行成果記者會時表示，盼繼續將消防救護與醫療體系做最好整合。

台南市消防局指出，自民國107年起推動心電圖試辦計畫，在救護車上設置心電圖機，針對有胸痛、胸悶或冒冷汗、喘、噁心、嘔吐症狀者，經當事人同意後，在現場由消防局救護人員執行12導程心電圖檢查，並透過機器或心電圖小組判讀，將急性胸痛病人送往具心導管室的急救責任醫院。

台南市消防局指出，這套系統有助縮短黃金90分鐘的搶救時間，讓病人提早得到適當治療。自107年7月至今年7月底，急性胸痛病患經消防局救護車上施作12導程心電圖共329件，經醫院端確診為急性心肌梗塞共34件，成功協助搶救34條寶貴生命。

黃偉哲表示，經由12導程心電圖系統，串連消防與醫療體系的E化配合，讓醫師能夠及時藉由科學儀器判讀並安排好後送的準備。在施行的一年中搶救了34條寶貴生命，見證系統執行的成效與消防及醫療體系配合的重要。

他說，市府將會在這個基礎上繼續深化，使消防救護體系與醫療體系有最好的整合，希望能有更多寶貴生命被搶救回來。

救護車

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