嘉義六腳大排蓋好久 民眾擔心淹水怎麼辦

2019-11-11 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣六腳大排水溝橫跨新港、六腳、朴子、東石，對地方的農田灌溉非常重要，但因原為土製河道，下大雨容易潰堤、淹水，讓民眾苦不堪言，嘉義縣政府於民國95年開始整治，至今卻還沒完成。

六腳大排水溝曾是北港溪的舊河道，日據時再築成排水，源頭從新港由東向西到東石再匯入台灣海峽，最寬有40米，全長則有28.3公里，目前嘉義縣水利處從下游往上游建設，已完成10.5公里的排水改善工程。

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議員陳文忠表示，河道從下游往上游整治，能減少上游未整治的河水往下游衝時亂竄、跑出河道外，是較適合的施工方式，也可避免鄰近的居民受影響。

陳文忠表示，常有民眾反映希望六腳大排水溝的排水改善工程能盡早完成，陳文忠建議，縣府的施工行程應該公開透明化，才能讓民眾知道何時哪一段需要施作，慢慢把此河道阻塞問題解決。

水利處表示，為避免下大雨造成聚落淹水，較多人居住的六腳及新港市區段也已先整治完畢，但因為此排水溝的整治要徵收土地做河道拓寬，行政程序大約需花費一年半的時間，整治經費達27億元。