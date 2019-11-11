日本和歌山市議會來訪台南市議會 雙方珍惜難得友誼

2019-11-11 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南即時報導



台南市議會今年7月前往日本和歌市，與當地市議會簽署友好交流協定，雙方交流愉快，今天在和歌山市議會議長井上直樹率領下，一行11人到台南市議會拜會，同樣受到熱情款待，台南市議會議長郭信良表示，雙都很珍惜這樣的友誼。

郭信良表示，和歌山市議會自2016年起，每年都組成訪問團造訪台南市，和台南市議會建立起良好情誼，也因而興起簽訂友好交流協定的想法。台南市議會去年經大會通過與和歌山市議會簽署友好交流協定，今年7月10日他和18位議員同仁們前往當地締盟，雙方友誼更為堅固，全體台南市議員們都很珍惜這樣的緣份。

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郭信良指出，在和歌山市期間，感受到和歌山市議會對我方的重視。該市議會38位議員不僅全體出席締盟典禮，為了懸掛我國國旗，和歌山市議會不畏中國打壓，還特地修剪大樓前的樹木。今天和歌山市議會參訪台南市，台南市議會不分黨派近30位議員出席歡迎，展現出台南市議會對待朋友的情義。

郭信良也提及，今年訪日期間借用和歌山市役所1樓宣傳台南市的愛文芒果，和歌山市議員們也一同來發送芒果，讓整體活動更為順暢。與他一同前往和歌山市的議員同仁們都說，從這些細節深刻感受到和歌山市議會對台南的深厚情誼。

井上直樹表示，和歌山市議會一直想和台灣歷史最悠久的城市台南簽訂友好交流協定，能夠成功簽署，是他們的榮幸。他希望除了兩市議會間的交流往來之外，更期盼兩市民間和企業能有合作的機會。

郭信良和井上直樹都特別向台南市台日友好交流協會郭貞慧理事長致謝，由於郭居中牽線，促成台南市議會和和歌山市議會的交流。