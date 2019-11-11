賴清德市場拜票不占小便宜 商家送的東西一律買

2019-11-11 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



行政院前院長賴清德下午陪台中市兩位競選任的立委黃國書、何欣純到黃昏市場拜票，他所到之處受到商家歡迎，相繼有人送他包子、水煎包等，他雖都接下，但也交待身邊的人要付帳，把東西買下。

被問到是否「蔡賴配」？賴清德維持一慣的答覆，表示總統高票當選重要，立委過半同樣重要，在此狀況下他一定全力輔選，達到這樣的目標，台灣的主權才有辦法守得住，民主自由人權的制度才可以維持。

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賴清德在市場裡的人氣高，有位婦人當他的面說：「我女兒說，你要出來，全家才會去投，你如果不出來，叫我們要怎麼辦？」賴笑著對他點頭致意，但未多說什麼就往市場市去拜票。

有位賣水煎包的婦人看到賴清德拜票，興奮的馬上用手機開直播。 被問到是否喜歡賴比蔡英文多一點？她馬上嘟著嘴點頭，還準備了水煎包送給賴清德，祝他「包中」。

賴清德拜票所在的十甲黃昏市場雖位在東區，但與太平區僅一路之隔；該市場也是東區和太平區民眾買菜的共同生活圈，因此他也一次替黃、何兩立委輔選。