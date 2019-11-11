地主提供 後壁區新東關懷據點環境改造完工啟用
2019-11-11 18:01
聯合報 記者謝進盛
／台南即時報導
台南市後壁區新東社區關懷據點，在陳姓地主回饋地方提供用地後，今天完成啟用，成為地方推動關懷及服務長者的特有空間亮點。
上述據點是來自南市政府都市發展局主辦綠社區培力計畫「綠芽扎根Green Maker」，都發局表示，人口老化是現今趨勢，也是當前國內面臨重大挑戰，後壁區為本市老人人口比率較高行政區，自108年起新港東社區配合區公所積極推動設置長照站，推廣預防延緩失能失智服務，就近照顧社區中衰弱老人、失能、失智症者。
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而社區關懷據點，是在地化社區基層組織，透過該據點相關活動，除鼓勵長者走出家門，也將社區關懷據點升級為巷弄長照站，成為社區長照的好厝邊。
都發局指出，未來將逐步建立老人共餐實驗廚房，嘉惠社區內長者，目前初步先將該據點進行基地改造，吸引在地社區居民來共同參與，辦理預防延緩失能課程等相關活動，達到社區熱鬧又溫馨氣氛。
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