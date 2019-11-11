永齡、曾馨瑩捐助北視家協 明年成立視障音樂發展中心
2019-11-11 17:28
聯合報 記者翁浩然
／即時報導
永齡基金會與創辦人郭台銘妻子曾馨瑩，今天於「照亮幸福的微光」公益活動捐贈台北市視障者家長協會350萬元，郭台銘也作為神秘嘉賓現身，一同幫助視障者協會於明年初成立視障音樂發展中心，讓視障者的就業出路更寬敞。
曾馨瑩說，她之前許願，每年生日都要陪同日生的小女兒做正面能量的事情，一起留下美好的回憶，也把美好的力量傳達出去；做對社會有貢獻，有意義的事情多，幫助需要幫助的人，是她每年最想做的事。
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基金會指出，曾馨瑩1111慈善計畫已邁入四年，2016年捐款雅文基金會呼籲各界重視單耳聽損兒早療；2017年支持伊甸基金會鼓勵身心障礙學員透過農事學習自立；2018年看見原住民偏鄕學童升學問題，支持雙躍關懷成長協會辦理獎助學金。
今年曾馨瑩則發現，視障者面對的生命挑戰與無限潛能，相信只要給予機會支持他們成長，必能照亮人生的道路，因此與基金會捐款給視障者協會推動「照亮生命幸福的微光」自立計畫，支持協會成立視障音樂發展中心，鼓勵視障者發展音樂天賦。
視障者家長協會總幹事王晴紋表示，視障音樂發展中心將在台北社企大樓成立，裝潢整修與設備購置預計於明年1月初完成，預計2月初正式開幕，將提供視障者音樂工作相關培力課程，包含音樂表演、音樂製作及經紀職能3大類別，另有1對1的鋼琴調音師課程、音樂點字樂譜等服務。
王晴紋說，衛福部統計全台灣有超過5萬6000名視障者，約占身心障礙人口5%；由於視障者喪失或視力嚴重缺損，只能靠其他感官感知世界，因此常有更敏銳的聽覺與觸覺；不少視障者希望找到音樂及創作相關工作，卻苦無適當的機會和管道，因此協會才決定成立視障音樂發展中心，預計3大課程每年招收15名視障者。
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