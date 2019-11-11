治水趕不上氣候變化 水利署會勘找解方

2019-11-11 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林縣即時報導



水利署長賴建信今天到雲林縣沿海踏勘各大排，對於口湖鄉下崙的飛沙大排緊鄰社區，水患危害多年，雲林縣民進黨立委參選人蘇治芬認為光加高堤岸絕非治理之道，提出「在地滯洪」，賴建信也表示認同，將推行「小型滯洪池」計畫。

水利署長賴建信今到口湖鄉下崙明仁路的飛沙大排一帶視察，口湖鄉長林哲凌說，該大排貫穿社區，許多住家就靠在大排邊，多年來雖不斷整治，但效果不佳，遇雨依舊淹水，期待水利署能協助，是否有萬全之策，以解決當地水患之苦。

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蘇治芬在縣長任內就發現飛沙大排的堤基常有掏空現象，所以加高擋水堤，但只能應急，最近她提出「在地滯洪」，在社區附近，找低窪地作小型滯洪池，先把急暴雨所下的水導進滯洪池，如此一來就不會淹進社區，「在地滯洪」在北港、褒忠等地都已實施。