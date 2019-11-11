親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

反送中衝突升級 港特首林鄭月娥：暴徒不會得逞

清大資優生讀書計畫表曝光 網嘆：這就是與學霸的差距

治水趕不上氣候變化 水利署會勘找解方

2019-11-11 17:19聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

水利署長賴建信今天到雲林縣沿海踏勘各大排，對於口湖鄉下崙的飛沙大排緊鄰社區，水患危害多年，雲林縣民進黨立委參選人蘇治芬認為光加高堤岸絕非治理之道，提出「在地滯洪」，賴建信也表示認同，將推行「小型滯洪池」計畫。

水利署長賴建信今到口湖鄉下崙明仁路的飛沙大排一帶視察，口湖鄉長林哲凌說，該大排貫穿社區，許多住家就靠在大排邊，多年來雖不斷整治，但效果不佳，遇雨依舊淹水，期待水利署能協助，是否有萬全之策，以解決當地水患之苦。

蘇治芬在縣長任內就發現飛沙大排的堤基常有掏空現象，所以加高擋水堤，但只能應急，最近她提出「在地滯洪」，在社區附近，找低窪地作小型滯洪池，先把急暴雨所下的水導進滯洪池，如此一來就不會淹進社區，「在地滯洪」在北港、褒忠等地都已實施。

水利署長賴建信也認可，他表示，將請口湖鄉公所配合將協助處理附近抽水站並將進行當地水文調查，著手規畫治理，以徹底解決當地水患。

針對口湖鄉難以治理的下崙飛沙大排，水利署長賴建信（右一）今踏勘，並和民進黨立委參...
針對口湖鄉難以治理的下崙飛沙大排，水利署長賴建信（右一）今踏勘，並和民進黨立委參選人蘇治芬等地方人士共商對策。圖／蘇治芬辦公室提供
分享
針對口湖鄉難以治理的下崙飛沙大排，水利署長賴建信今天踏勘並和地方人士共商對策。圖...
針對口湖鄉難以治理的下崙飛沙大排，水利署長賴建信今天踏勘並和地方人士共商對策。圖／蘇治芬辦公室提供
分享
針對口湖鄉難以治理的下崙飛沙大排，水利署長賴建信今天踏勘並和地方人士共商對策。圖...
針對口湖鄉難以治理的下崙飛沙大排，水利署長賴建信今天踏勘並和地方人士共商對策。圖／蘇治芬辦公室提供
分享
針對口湖鄉難以治理的下崙飛沙大排，水利署長賴建信今天踏勘並和地方人士共商對策。圖...
針對口湖鄉難以治理的下崙飛沙大排，水利署長賴建信今天踏勘並和地方人士共商對策。圖／蘇治芬辦公室提供
分享
針對口湖鄉難以治理的下崙飛沙大排，水利署長賴建信（左一）今天親自踏勘並和立委蘇治...
針對口湖鄉難以治理的下崙飛沙大排，水利署長賴建信（左一）今天親自踏勘並和立委蘇治芬等地方人士共商對策。圖／蘇治芬辦公室提供
分享

口湖鄉水利署滯洪池

相關新聞

賴清德市場拜票不占小便宜 商家送的東西一律買

2019-11-11 18:07

地主提供 後壁區新東關懷據點環境改造完工啟用

2019-11-11 18:01

車禍救援挑戰！破壞車體平安救人拚誰快

2019-11-11 17:23

永齡、曾馨瑩捐助北視家協 明年成立視障音樂發展中心

2019-11-11 17:28

台南連續10個月人口負成長 議員憂進入人口黑暗期

2019-11-11 16:44

雲林郵局秒殺地瓜開賣 網購還可做公益

2019-11-11 16:31

雙11給甜頭！嘉義縣推4000萬 補助家電舊換新

2019-11-11 14:53

美翻！台南觀光局員工自拍婚紗 半年跑遍全市37區

2019-11-11 14:36

一杯咖啡的喘息空間 嘉縣設咖啡館挺家庭照顧者

2019-11-11 14:30

台南鹽水月津港將開闢環狀步道 希望帶動觀光

2019-11-11 12:53

搶冬季親水旅遊淡季商機 虎頭埤風景區推睦鄰優惠方案

2019-11-11 12:48

台南傳統市場開紅盤 評鑑拿4項全國第一

2019-11-11 12:33

嘉市宣導別闖紅燈用「母湯」 議員：別用台語火星文

2019-11-11 12:31

台南善化因南科就學人口大增 地方籲市府正視增設國中

2019-11-11 11:52

雲林13鄉鎮無眼科 學童近視配鏡路迢迢

2019-11-11 11:46

雲林危橋未獲全額補助 雲林議員要求中央不分藍綠

2019-11-11 11:44

醫界地藏王菩薩 陳金城獲台灣醫療貢獻獎

2019-11-11 11:37

跑出健康 執行署台南分署響應統一發票盃路跑

2019-11-11 10:22

六房媽五股來過爐特展 斗南他里霧美學館展出

2019-11-11 09:16

嘉義市醫療服務力全國第1 資源密度僅次北市

2019-11-11 08:45

嘉義石頭狂人 花3年建石頭屋完成夢想

2019-11-11 07:35

農業廢棄物無處去 雲縣頭大

2019-11-10 23:40

AI語音進駐30旅館 教你玩嘉義

2019-11-10 23:37

嘉縣推閱讀 1證可借20本書

2019-11-10 23:29

聯合盃作文賽 台南1200人筆戰

2019-11-10 23:24

以院為家 台南醫院蔡永隆、許凱熙獲公會醫療奉獻獎

2019-11-10 18:28

把握最後一夜 故宮南院精彩奪目光雕秀今晚落幕

2019-11-10 17:27

塑膠網難回收 嘉縣各鄉鎮收費不同

2019-11-10 17:12

嘉縣義竹農漁產推廣 2尾虱目魚只要50元

2019-11-10 14:03

嘉縣圖書館推閱讀 借閱成效不如預期

2019-11-10 13:37

4米高無敵鐵金鋼再現 雲林社造嘉年華熱鬧登場

2019-11-10 13:36

雲林家扶相見歡 306人歡喜團聚

2019-11-10 13:18

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

新北林口國民運動中心下月營運 本月30日起兩周免費用

2019-11-11 10:05

馬拉松熱潮退燒？ 田中馬推手：賽事面臨轉型

2019-11-11 07:36

嘉義石頭狂人 花3年建石頭屋完成夢想

2019-11-11 07:35

美翻！台南觀光局員工自拍婚紗 半年跑遍全市37區

2019-11-11 14:36

北市今起強力取締綠色人行道路霸 上午抓32件

2019-11-11 13:13

曾銘宗談居住正義引質疑 他上台卻獲得掌聲

2019-11-10 22:46

「髮蠟哥」闖屏東縣府找潘孟安 不接受陳情就絕食

2019-11-11 14:58

溜滑梯設計詭異家長怨 柯文哲坦言「怪怪的」

2019-11-11 15:25

王惠美當起直播主 為挪威冠軍選手介紹彰化水果美食

2019-11-11 07:34

「滿城皆機車」高屏出招抗空汙

2019-11-10 23:13

大港開唱停辦遭綠議員圍剿 葉匡時怒：是他們不來

2019-11-11 10:28

大巨蛋、陽明山六之六 方儉籲柯文哲「別政治自焚」

2019-11-11 12:00

台南善化因南科就學人口大增 地方籲市府正視增設國中

2019-11-11 11:52

「放不下有需要的人」我與馬拉威斷交12年愛未斷

2019-11-11 15:54

修杰楷、林予晞帶劇中女兒林芷瑈遊新北歡樂耶誕城

2019-11-11 11:27

彰化大啖美食發胖？ 世界三鐵冠軍伊登：回去要做重訓

2019-11-11 11:33

台灣台北與布拉格締結姊妹市 原來不是首例......

2019-11-11 11:55

集集線接高鐵 觀光新亮點

2019-11-11 00:22

嘉義市醫療服務力全國第1 資源密度僅次北市

2019-11-11 08:45

荷包注意！新北市區間測速 將新增2路段

2019-11-11 14:38

脫口謝蔡英文國旅補助 葉匡時：但票別投她

2019-11-11 16:14

高雄懸日美景來了 這次錯過下次要等到明年

2019-11-11 14:12

隔1小時才發車…公車脫班遭開罰

2019-11-10 23:26

法院撤銷杜錫圭故居歷史建築公告 會引發跟風效應？

2019-11-10 20:21

2大肇因 北捷電扶梯受傷案每年200起

2019-11-11 00:09

中央綠能屋頂計畫 中市試辦兩年發電慘澹

2019-11-11 13:39

柯冬雄「用一棟房的錢 換回一屋石頭」

2019-11-10 23:55

桃園消防局要義消挺蔡英文？局長答詢：我難道會那麼笨嗎

2019-11-11 12:44

抗癌勇士新竹出發！ 將完成1100公里自行車環島

2019-11-11 12:01

「安全與禮讓不衝突」 北捷電扶梯不禁止行走

2019-11-11 00:14

64歲丈夫每周3次洗腎發冷 妻「活體換腎」救夫

2019-11-11 12:03

基隆18家借問站 1111優惠起跑

2019-11-10 23:51

屏東好貼薪已有460人申請 還有140個名額

2019-11-11 17:09

雲林危橋未獲全額補助 雲林議員要求中央不分藍綠

2019-11-11 11:44

影／大肚山年年火燒山 學者籲闢防火帶、復育森林

2019-11-11 15:02

影／民歌手邰肇玫分享癌症治療經驗 音樂分享唱出希望

2019-11-11 13:24

韓國瑜故鄉拚連任 綠委江永昌競總成立蔡英文站台

2019-11-10 20:41

進入肺炎高峰期 中山醫籲民眾打疫苗保身

2019-11-11 11:04

基隆輕軌+北宜直鐵+高鐵東延 柯：合起來就是鬼扯

2019-11-11 00:05

台中市南區長青學苑結業典禮 長輩們秀技藝精彩表演

2019-11-10 19:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top