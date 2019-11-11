台南安南區兒童館是危樓補強 黃偉哲允評估重新規畫
2019-11-11 17:09
聯合報 記者修瑞瑩
／即時報導
台南市安南區是全市幼兒人口最多的地方，全台排名也是屬一屬二，但市議員黃麗招今天在市政詢中，質疑幼兒人口最多，但兒童館卻蓋在危樓裡，讓人心疼，要求市府能重新規畫。市長黃偉哲回應，表示會做必要性評估，明年初先完成規畫結果，再決定場址評估及籌措經費。
黃麗招表示，已在民國97年判定為危樓的原安順派出所，後來該建物補強改為兒童館使用，難道安南區的孩童不值得使用安全舒適的場館嗎？建議利用現有的台江文化中心內闢設兒童館。
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黃麗招表示，位於安南區安和路一段的原安順派出所判定為危樓後，派出所並遷建到重劃區內，但原址建物後來補強後，卻改為安南區兒童館，讓該區域的孩童使用，但她一直擔心該建物的結構安全，因為補強後的建物可使用年限是未知數，且該危樓經過土木技師評估後建議拆除重建，但現在卻仍舊讓該區的孩童在內部活動，讓她非常心痛。
黃麗招指出，安南區在全市37個行政區中，不管人口數、土地面積或是幼兒人口數，都位居全市最高，尤其該區域的幼兒人口數9000多人，對比新營區幼兒人數2700多人，卻可以使用設備良好的南瀛館，對安南區兒童非常不公平。曾建議在台江文化中心後方的機關用地興建兒童館，但考慮到市府財政不佳，看是否能把兒童館規劃在台江文化中心內的閒置空間。
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