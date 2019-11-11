溫馨雙11 知名美髮團隊幫400名老人孩子義剪

2019-11-11 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



雙11購物節，當多數年輕人雙手忙著滑手機血拼，卻有一群年輕人拿著剪刀為超過400人義剪。米蘭時尚髮型今天動員85名設計師，前進11個單位為逾400位長輩與孩童義剪，米蘭時尚髮型總裁許漢宗說，每每看到服務對象經由設計師精心巧手修剪髮型後，所流露的滿意喜悅表情，就是對大家最大的鼓勵。

這次義剪單位從台南最北邊北門弘能家園到高雄前金區仙人掌社區復健坊，其他包含佳里區華仁日照中心、瑞復安南中心、瑞復益智中心、樂憨之家、長泰教養院本院與新市分院、南工護理之家、龍崎教養院、聖和老人長期照顧中心，總共11個單位估計服務超過400位長輩與孩童。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

義剪「由北剪到南」，選在雙11邀集年輕設計師參與，當各界都關注在購物節有哪些好康優惠、討論購物血拼清單時，也能目光放在關懷弱勢，希望所有米蘭人奉獻己力服務弱勢族群，因為「付出與惜福感恩」就是米蘭時尚髮型的企業文化。