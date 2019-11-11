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溫馨雙11 知名美髮團隊幫400名老人孩子義剪

2019-11-11 16:59聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

雙11購物節，當多數年輕人雙手忙著滑手機血拼，卻有一群年輕人拿著剪刀為超過400人義剪。米蘭時尚髮型今天動員85名設計師，前進11個單位為逾400位長輩與孩童義剪，米蘭時尚髮型總裁許漢宗說，每每看到服務對象經由設計師精心巧手修剪髮型後，所流露的滿意喜悅表情，就是對大家最大的鼓勵。

這次義剪單位從台南最北邊北門弘能家園到高雄前金區仙人掌社區復健坊，其他包含佳里區華仁日照中心、瑞復安南中心、瑞復益智中心、樂憨之家、長泰教養院本院與新市分院、南工護理之家、龍崎教養院、聖和老人長期照顧中心，總共11個單位估計服務超過400位長輩與孩童。

義剪「由北剪到南」，選在雙11邀集年輕設計師參與，當各界都關注在購物節有哪些好康優惠、討論購物血拼清單時，也能目光放在關懷弱勢，希望所有米蘭人奉獻己力服務弱勢族群，因為「付出與惜福感恩」就是米蘭時尚髮型的企業文化。

米蘭時尚髮型從17年前開始舉辦義剪服務，從早期一年僅數十場義剪，經年累月在不同社福領域、橫跨不同區域為弱勢服務，每年服務義剪場次不斷攀升，截止目前，每年累計上百場義剪服務。

年輕設計師，為長輩義剪。圖/米蘭時尚髮型提供
年輕設計師，為長輩義剪。圖/米蘭時尚髮型提供
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米蘭時尚髮型團隊，為逾400位長輩與孩童義剪。圖/米蘭時尚髮型提供
米蘭時尚髮型團隊，為逾400位長輩與孩童義剪。圖/米蘭時尚髮型提供
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米蘭髮型

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