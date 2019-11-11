台南連續10個月人口負成長 議員憂進入人口黑暗期

2019-11-11 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／即時報導



台南市議員邱莉莉上午在市政總質詢中要求市府重視台南進入人口成長黑暗期。記者修瑞瑩／攝影 分享 facebook 台南市議員邱莉莉今天在市政總質詢中指出，從去年12月底開始，台南市悄悄地出現人口危機，已經連10個月，月月人口負成長，是縣市合併後首見長時段的人口成長黑暗期，而合併升格後，9年內台南市青壯人口已減少近7萬人，要市府務實面對人口負成長的嚴重性並拿出對策。

對此，市長黃偉哲表示，全台灣各縣市目前的出生數都小於死亡數，根據人口學家的推估，2050年全台灣的人口會跌破兩千萬人，所以這是整個國家的危機；在台南因應的部分，如包租代管從106年試辦開始到現在總共執行387件，107年是125件，但今年一到八月就197件，有逐漸增加，市府會再繼續努力。

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民政局補充，台南自105年開始出生少於死亡，自然成長為負成長，然社會成長遷入多於遷出均為正成長，故105及106年人口成長仍能維持正成長，後因少子化出生數減少，又受到本市65歲以上老年人口比例偏高，人口老化影響死亡數增加，致社會成長無法彌補自然成長，自107年開始至108年10月底，人口轉為負成長。

邱莉莉指出，台南市去年12月底總人口數為188萬3831人，到今年10月底為188萬1204人，總共減少2627人，台南市總人口數已面臨跌破188萬的保衛戰，退回民國101年城市人口水準。

邱莉莉指出，更令人憂心的是，20-49歲人口數升格後至今不到9年，已銳減6萬7399人，99年底升格時，台南縣、台南市的20-49歲青年人口相加逼近90萬人，但現在已不到83萬人，青年族群是勞動力與消費力的主力族群，台南必須朝建構青年友善城市努力，才能透過社會增加率與人口移動，維繫住20-49歲的城市人口比例。

邱莉莉進一步檢討台南市青年相關政策的執行，她舉台南市公共政策參與平台為例，五月平台上路至今已進行過的討論議題有7案，但民眾參與很冷淡，有兩個討論議題甚至各只有一則留言數，實際上配合參與的局處也很少，邱莉莉當場詢問有參與公共政策平台議題的交通局、社會局兩局長，有無看過或瞭解市民留言和反映，兩位局長都坦言確未曾看過。

邱莉莉再檢討最接地氣的青創貸款政策，南市府去年九月開始把青創貸款納入「台南市青年創業及中小企業信用保證專案貸款」，但專案執行至今已一年多，青年創業金的部分核貸居然是0件、核貸金額0元。邱莉莉批評，六都中只有台南市青創貸款沒有利息補貼，甚至貸款利息都比其他地方政府高，現連南投縣、嘉義市、基隆市都已宣告青創貸款免息政策，台南市的青創貸款誘因不足，當然乏人問津。經發局長郭阿梅答詢時表示，主要是中央本身也有青創貸款方案，地方只是補中央的不足，不過就她所知南市申辦案件數確實寥寥無幾。