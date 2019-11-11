台南連續10個月人口負成長 議員憂進入人口黑暗期
台南市議員邱莉莉今天在市政總質詢中指出，從去年12月底開始，台南市悄悄地出現人口危機，已經連10個月，月月人口負成長，是縣市合併後首見長時段的人口成長黑暗期，而合併升格後，9年內台南市青壯人口已減少近7萬人，要市府務實面對人口負成長的嚴重性並拿出對策。
對此，市長黃偉哲表示，全台灣各縣市目前的出生數都小於死亡數，根據人口學家的推估，2050年全台灣的人口會跌破兩千萬人，所以這是整個國家的危機；在台南因應的部分，如包租代管從106年試辦開始到現在總共執行387件，107年是125件，但今年一到八月就197件，有逐漸增加，市府會再繼續努力。
民政局補充，台南自105年開始出生少於死亡，自然成長為負成長，然社會成長遷入多於遷出均為正成長，故105及106年人口成長仍能維持正成長，後因少子化出生數減少，又受到本市65歲以上老年人口比例偏高，人口老化影響死亡數增加，致社會成長無法彌補自然成長，自107年開始至108年10月底，人口轉為負成長。
邱莉莉指出，台南市去年12月底總人口數為188萬3831人，到今年10月底為188萬1204人，總共減少2627人，台南市總人口數已面臨跌破188萬的保衛戰，退回民國101年城市人口水準。
邱莉莉指出，更令人憂心的是，20-49歲人口數升格後至今不到9年，已銳減6萬7399人，99年底升格時，台南縣、台南市的20-49歲青年人口相加逼近90萬人，但現在已不到83萬人，青年族群是勞動力與消費力的主力族群，台南必須朝建構青年友善城市努力，才能透過社會增加率與人口移動，維繫住20-49歲的城市人口比例。
邱莉莉進一步檢討台南市青年相關政策的執行，她舉台南市公共政策參與平台為例，五月平台上路至今已進行過的討論議題有7案，但民眾參與很冷淡，有兩個討論議題甚至各只有一則留言數，實際上配合參與的局處也很少，邱莉莉當場詢問有參與公共政策平台議題的交通局、社會局兩局長，有無看過或瞭解市民留言和反映，兩位局長都坦言確未曾看過。
邱莉莉再檢討最接地氣的青創貸款政策，南市府去年九月開始把青創貸款納入「台南市青年創業及中小企業信用保證專案貸款」，但專案執行至今已一年多，青年創業金的部分核貸居然是0件、核貸金額0元。邱莉莉批評，六都中只有台南市青創貸款沒有利息補貼，甚至貸款利息都比其他地方政府高，現連南投縣、嘉義市、基隆市都已宣告青創貸款免息政策，台南市的青創貸款誘因不足，當然乏人問津。經發局長郭阿梅答詢時表示，主要是中央本身也有青創貸款方案，地方只是補中央的不足，不過就她所知南市申辦案件數確實寥寥無幾。
邱莉莉表示，青年住宅是青創貸款外另一青年有感項目，營建署開辦的單身及婚育青年租金補貼方案申請首年就高達1640件，可見青年對於住宅補貼的需求，但南市府包租代管住宅政策上路三年總媒合案件數僅387戶，連400戶都不到，開辦三年受惠人數只有青年租金補貼一年申請數的1/4，另外預定在小東路北側興建的社會住宅350戶，有多少比例要做青年宅和創業空間也仍未拍板，要提高南市青年的留鄉率，住宅政策恐續再加把勁!
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