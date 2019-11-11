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雲林郵局秒殺地瓜開賣 網購還可做公益

2019-11-11 16:31聯合報 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林郵局透過中華郵政商城平台協助在地小農行銷地瓜，每賣出一箱地瓜，就捐出10元做...
雲林郵局透過中華郵政商城平台協助在地小農行銷地瓜，每賣出一箱地瓜，就捐出10元做公益。記者陳雅玲／攝影
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雲林郵局透過中華郵政商城平台協助在地小農行銷地瓜，每賣出一箱地瓜，就捐出10元做公益，過去5年已賣出近30萬台斤地瓜，今天再度開賣，現場優惠30箱立刻被秒殺。

水林大溝黃金薯產銷班長李志榮表示，他原與2名農民合作種植地瓜，但銷售屢屢受挫，在雲林郵局的協助下，開始在郵政商城販售地瓜，沒想到一舉成名，很多消費者訂購後都成了老主顧。

不僅銷售成績逐年成長，加入產銷班的班員也越來越多，李志榮表示，現在班員有8人，栽種面積也成長到15公頃。

雲林郵局長吳志亮表示，郵局關懷農產行銷活動第一年地瓜只賣出3千箱，第二年開始有熱烈回響，許多消費者年年購買支持，已成長到年賣9千箱（每箱10台斤），郵局每賣一箱，就提撥10元做公益。

吳志亮表示，水林地瓜今天在郵政商城開賣，每箱10台斤售價300元，前1000箱再降50元，限量搶購，賣完為止。

雲林郵局透過中華郵政商城平台協助在地小農行銷地瓜，今天再度開賣，現場優惠30箱立...
雲林郵局透過中華郵政商城平台協助在地小農行銷地瓜，今天再度開賣，現場優惠30箱立刻被秒殺。記者陳雅玲／攝影
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郵局中華郵政農民公益活動

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