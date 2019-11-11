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雙11給甜頭！嘉義縣推4000萬 補助家電舊換新

2019-11-11 14:53聯合報 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導

嘉義縣環保局首創線上申請補助家電汰舊換新機服務。圖／嘉義縣環保局提供
嘉義縣環保局首創線上申請補助家電汰舊換新機服務。圖／嘉義縣環保局提供
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嘉義縣環境保護局選在雙11電商平台搶打促銷活動時，推動家電汰舊換新補助。今日上午8時，再次上路電器相關用品汰舊換新節能補助，環保局表示，本次服務共創下全兩項創新，第一嘉義縣為全台首創線上申請平台，其二本次服務將巡迴嘉義縣各鄉鎮協助民眾現場受理申請業務。

本次補助項目包含冷氣、冰箱、燈具，不論是家庭、辦公室、學校單位，都可提出申請。新推出的線上服務，一般民眾將不受限在臨櫃辦理，更加便利操作。民眾線上申請後，只需將資料列印出，以郵寄或親送方式送往環保局即可，審核結果將公告在網路平台，服務業及學校機關則需親送至環保局辦理。

以一般住宅為例，若購買冷氣機，民眾需拍下新舊機汰換前後的照片，挑選機型需符合經濟部標示的第1、2級節能家電，每瓩（kW）補助1000元，每台最高補助3000元，且申報時要備妥廢四機回收聯單及身分證明文件、存簿、購買證明、產品保證書、台電電費表。

環保局表示第一期2000萬的補助款，僅開放22天經費便全數申請完畢。本次首創線上平台供民眾更加便利操作，開放申請首日，現場大多是年長者因不熟悉電腦操作特地前來辦理。針對民眾若不熟悉法線上平台申請，目前提供配套措施制在各鄉鎮，將有上下午各一場巡迴受理服務。

環保局也呼籲民眾本次受理的家電憑107年12月7日後購買的發票均可申請汰舊換新機方案，本期經費共4000萬元，補助款售罄為止，敬請把握機會。

嘉義縣環保局即日起在各鄉鎮，將有上下午各一場巡迴受理服務。圖／嘉義縣環保局提供
嘉義縣環保局即日起在各鄉鎮，將有上下午各一場巡迴受理服務。圖／嘉義縣環保局提供
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嘉義電商雙11環保家電

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