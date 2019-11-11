美翻！台南觀光局員工自拍婚紗 半年跑遍全市37區

2019-11-11 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／即時報導



台南市觀光旅遊局兩位員工結婚，自助婚紗美翻了。圖／觀光旅遊局提供 分享 facebook

台南市觀光旅遊局最近有兩位觀光行銷科的員工結婚，由於兩人業務就是行銷經典小鎮，利用公餘跑遍全台南市37區景點拍攝自助婚紗照，還把它做成影片，讓人驚艷！

「這是在哪裡拍攝的啊？」雖然是自助婚紗照，但是拍攝的水準勘比專業的婚攝公司，不少人看到照片，紛紛詢問拍攝地點，也想要拍這樣美美的婚紗照。

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新郎黃俊瑋及新娘陳以璇因為工作而結緣，決定攜手共同邁向人生未來的道路，從今年4月起，花費半年時間，利用休假跑遍台南市。

黃俊瑋表示，雖然曾因為忙、中途想放棄，但老婆不斷支持鼓勵，想想男生也只是穿個西裝，按個快門跑跑步，她則是要早起化妝，克難的以戶外用更衣帳換禮服，大熱天還要穿著大綁帶式禮服汗流浹背等待新郎調整相機，就覺得不能放棄，還記得最後一拍是在仁德區的奇美博物館，拍攝完後，兩人都非常感動。

兩人的婚宴是在11月3日舉辦，現場除了播放時下不能免俗的成長影片、婚紗公司拍攝的照片，還有演唱會等級的歌舞表演，最讓人驚豔的是自助婚紗影片，可以看出新人對婚禮的用心。

對於大家關切的自助婚紗照拍攝景點，新郎細心的整理出來：有台南農特產品(鳳梨/芒果/稻田)、古蹟(孔廟/山上花園水道博物館)、文化園區(藍晒圖/總爺/蕭壟)、特殊地形地貌(惡地形)、濱海產業(鹽田/沙洲/漁港)、文化展館(生活美學館)、藝術裝置(貓咪階梯)、日式建築(納涼屋)、博物館(奇美博物館)、公園綠地(幾米公園)、風景區(虎頭埤/關子嶺溫泉/德元埤)、彩繪村(永康彩繪眷村)、休閒農場(走馬瀨/仙湖)等，提供給也想要拍照的民眾參考。