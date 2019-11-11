一杯咖啡的喘息空間 嘉縣設咖啡館挺家庭照顧者

2019-11-11 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義縣即時報導



森呼吸生活館為家庭照顧者提供喘息空間，減輕生活壓力。圖／嘉義縣政府提供 分享 facebook

嘉義縣社會局日前輔導嘉義縣紫藤婦幼關懷協會，於大林鎮設置一家以換工、互助方式經營的咖啡館「森呼吸生活館」，店長和店員都不支薪，換工會員和家庭照顧者可以在這裡獲得相關的支持和協助，為家庭照護者減輕生活壓力。

這家位於大林鎮民權路55號的「森呼吸生活館」工作人員來自退休教師、照服員、職能治療師、芳療師、廚師及社區幹部等，都是經過6小時的換工訓練課程，成為換工會員，並可依個人才能及興趣排班工作。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

嘉義縣家庭照顧者支持性服務據點社工顏淑芬表示，家庭照顧者到這裡填寫問卷，就可領取一個月2杯的免費喘息服務咖啡，或是成為換工會員到咖啡館協助環境清潔、沖泡咖啡、烘焙等，累積時數換取各種互惠性支持服務。

縣長翁章梁指出，家庭照顧者需要的臨時替代性照顧服務，在「森呼吸生活館」都可以透過換工方式，得到人性化的關懷、相關的生活需求與服務，希望在社區自然形成可以共老、共榮的生活互助圈。

翁章梁強調，以森呼吸取代喘息，就是要肯定家庭照顧者的生命價值及尊嚴，鼓勵他們以積極和主動的態度面對照顧生活。當他們累了或是感到生活困頓時，走進森呼吸生活館，就能轉換心境，重新再出發。