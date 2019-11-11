崑大時尚學程參加國際美業大賽 今年已奪10座冠軍

2019-11-11 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



崑山科大今天表揚時尚展演事業學士學位學程學生，日前參加南韓官方主辦「2019 K-Beauty King Makeup Festival Award」化妝大賞盛典，自上千各國參賽團隊脫穎而出，贏得「藝術彩妝創作現場組」、「前衛造型設計現場組」、「藝術新娘彩妝現場組」及「科技藝術面具設計組」等4大項目冠軍，其他參賽項目也抱回2座亞軍、2座季軍及3座設計獎項。

崑大時尚學程由指導老師陳怡君、葉芳妤帶領，今年5月先贏得韓國首爾「Asia Festival Beauty Contest」榮獲3冠軍、2亞軍、2季軍；6月在濟州島「第10屆 SEC 遠東國際美容大賽」獲3項大賞、2金賞、及2銀賞。

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這次是今年第三度參與國外美業、妝髮競賽，在化妝大賞盛典中再贏得4冠軍、2亞軍、2季軍及3座設計獎。今年在全體師生的努力，及學校對競賽的支持下，時尚學程國外競賽已抱回10座冠軍、6亞軍、7季軍及多項佳作與設計獎，不斷創造佳績。

時尚學程表示，連續第2年參加「K-Beauty」化妝大賞，歷年韓國政府都廣邀台灣、日本、新加坡、馬來西亞、中國、蒙古、越南等地美容產業

上千隊選手齊聚一堂。

今年時尚學程一年級表現優異，江珈茵首次參與國際競賽即榮獲「科技藝術面具設計組」第一名；王芊雰以「瑪麗蓮夢露」為主題，獲得「時代彩妝組」設計獎；黃品悅以黑魔女為主題首度參與國際賽事，也獲得第3名的好成績。

時尚學程二年級謝坦喻是國際美業競賽常勝軍，除了在暑假前往國內頂尖模特兒公司實習、參與國內南北時尚秀、愛迪達大陸時尚秀的後台執行活動、取得多項專業證照，今年3場國際競賽共抱回2座冠軍及1座亞軍的好成績。

這次他以「工業時代」為創作主題，運用摩托車零組件結合面具創意設計，在一片強調以柔美為設計主題作品中，創作理念顯得突出，獲得第2名。

謝坦喻表示，系上老師盡力協助我們將校內所學運用於競賽或時尚實務現場，不斷為我們爭取機會，帶領大家透過國際競賽以及國內頂尖時尚秀的場域，開啟我們看世界的眼光。」

二年級葉淑珮以「人言可畏」為主題獲「藝術彩妝創作現場組」第一名，先前在韓國大賽也以「3D美人圖」贏得第一。這個月初在台南「府城原衫」服裝設計大賽，葉淑珮攜手同年級陳奕君的作品也進入決賽。

葉淑珮說，「我一直希望給自己不斷挑戰，所以這次選擇難度偏高的藝術彩妝創作動態組參賽，很開心能得到好成績。」

指導教師陳怡君說，時尚學程的每個學生都有機會代表參與國際競賽，老師遴選國際選手過程以開放態度，讓學生都有均等參賽機會。被選為選手後會分析專長，讓學生針對專長發揮，個別指導，連一年級新鮮人也有同等機會參賽。