台南鹽水月津港將開闢環狀步道 希望帶動觀光
2019-11-11 12:53
聯合報 記者修瑞瑩
／即時報導
台南市都發局開發鹽水月津港周邊步道合併自行車道，希望進一步帶動鹽水月津港的觀光。
都發局指出，台南市鹽水區月津港每年舉辦元宵燈節活動，成為台灣家喻戶曉的走春景點，「月津港燈節」成為一個融合文化氣息與遊憩活動的重要指標，為擴大遊賞路線，市府都發局將開闢月津公18水岸步道，延伸為環狀散步道，工程預計108年12月開工，109年完工。
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都發局表示，鹽水區如橋南老街、公1、公2、公17、公18 及永成戲院周邊一系列環境改造等區域為月津港元宵燈節的主要核心，有鑑於目前鹽水地區觀光的人潮多集中在冬季之元宵節前後，其他淡季旅客較少，為維持觀光熱度，市府規畫擴大整個月津港觀光旅遊範圍，以吸引更多觀光人潮以及兼顧周邊居民使用的水岸特色。
都發局表示，公18-3及公18-5工程案已納入「城鎮之心競爭型計畫-新營鹽水雙星拱月」計畫案，獲得內政部營建署補助，經費3300萬元。本案延伸公18綠地，起點自土庫路經由鹽水大排沿岸並銜接至信義路，藉以創造月津水岸形成環狀步道，搭配時下最夯的自行車道系統，創造與燈節期間不一樣的體驗。
未來更可串聯新營區自行車，形成鹽水區與新營區雙中心環狀自行車道系統，沿線列植台灣原生喬木及鄉土樹種，營造沿線不同特色氛圍，並兼顧生態價值，期能達到兼具「親水」、「歷史」、「生態」、「觀光」及「保育」的多元目標，再現月津港之風華。
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