親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台灣人打工換宿擺爛「不干我事」 日本老闆氣哭

台南鹽水月津港將開闢環狀步道 希望帶動觀光

2019-11-11 12:53聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

台南市都發局開發鹽水月津港周邊步道合併自行車道，希望進一步帶動鹽水月津港的觀光。

都發局指出，台南市鹽水區月津港每年舉辦元宵燈節活動，成為台灣家喻戶曉的走春景點，「月津港燈節」成為一個融合文化氣息與遊憩活動的重要指標，為擴大遊賞路線，市府都發局將開闢月津公18水岸步道，延伸為環狀散步道，工程預計108年12月開工，109年完工。

都發局表示，鹽水區如橋南老街、公1、公2、公17、公18 及永成戲院周邊一系列環境改造等區域為月津港元宵燈節的主要核心，有鑑於目前鹽水地區觀光的人潮多集中在冬季之元宵節前後，其他淡季旅客較少，為維持觀光熱度，市府規畫擴大整個月津港觀光旅遊範圍，以吸引更多觀光人潮以及兼顧周邊居民使用的水岸特色。

都發局表示，公18-3及公18-5工程案已納入「城鎮之心競爭型計畫-新營鹽水雙星拱月」計畫案，獲得內政部營建署補助，經費3300萬元。本案延伸公18綠地，起點自土庫路經由鹽水大排沿岸並銜接至信義路，藉以創造月津水岸形成環狀步道，搭配時下最夯的自行車道系統，創造與燈節期間不一樣的體驗。

未來更可串聯新營區自行車，形成鹽水區與新營區雙中心環狀自行車道系統，沿線列植台灣原生喬木及鄉土樹種，營造沿線不同特色氛圍，並兼顧生態價值，期能達到兼具「親水」、「歷史」、「生態」、「觀光」及「保育」的多元目標，再現月津港之風華。

台南市都發局將開啟鹽水月津港周邊步道。圖/都發局提供
台南市都發局將開啟鹽水月津港周邊步道。圖/都發局提供
分享
台南市都發局將開啟鹽水月津港周邊步道。圖/都發局提供
台南市都發局將開啟鹽水月津港周邊步道。圖/都發局提供
分享
台南市都發局將開啟鹽水月津港周邊步道。圖/都發局提供
台南市都發局將開啟鹽水月津港周邊步道。圖/都發局提供
分享

月津港

相關新聞

台南善化因南科就學人口大增 地方籲市府正視增設國中

2019-11-11 11:52

搶冬季親水旅遊淡季商機 虎頭埤風景區推睦鄰優惠方案

2019-11-11 12:48

台南傳統市場開紅盤 評鑑拿4項全國第一

2019-11-11 12:33

嘉市宣導別闖紅燈用「母湯」 議員：別用台語火星文

2019-11-11 12:31

雲林13鄉鎮無眼科 學童近視配鏡路迢迢

2019-11-11 11:46

雲林危橋未獲全額補助 雲林議員要求中央不分藍綠

2019-11-11 11:44

醫界地藏王菩薩 陳金城獲台灣醫療貢獻獎

2019-11-11 11:37

跑出健康 執行署台南分署響應統一發票盃路跑

2019-11-11 10:22

六房媽五股來過爐特展 斗南他里霧美學館展出

2019-11-11 09:16

嘉義市醫療服務力全國第1 資源密度僅次北市

2019-11-11 08:45

嘉義石頭狂人 花3年建石頭屋完成夢想

2019-11-11 07:35

農業廢棄物無處去 雲縣頭大

2019-11-10 23:40

AI語音進駐30旅館 教你玩嘉義

2019-11-10 23:37

嘉縣推閱讀 1證可借20本書

2019-11-10 23:29

聯合盃作文賽 台南1200人筆戰

2019-11-10 23:24

以院為家 台南醫院蔡永隆、許凱熙獲公會醫療奉獻獎

2019-11-10 18:28

把握最後一夜 故宮南院精彩奪目光雕秀今晚落幕

2019-11-10 17:27

塑膠網難回收 嘉縣各鄉鎮收費不同

2019-11-10 17:12

嘉縣義竹農漁產推廣 2尾虱目魚只要50元

2019-11-10 14:03

嘉縣圖書館推閱讀 借閱成效不如預期

2019-11-10 13:37

4米高無敵鐵金鋼再現 雲林社造嘉年華熱鬧登場

2019-11-10 13:36

雲林家扶相見歡 306人歡喜團聚

2019-11-10 13:18

扶輪社奮起湖辦路跑 贈24萬助學金予偏鄉學童

2019-11-10 12:19

雲林溫網室網、覆土塑膠布無處去 縣府：兩周內訂辦法

2019-11-10 11:37

安平古堡即將建城400年 首場茶會登場

2019-11-10 11:36

出生也是巴掌仙子 壽司店老闆王泰棋鼓勵早產兒成長

2019-11-10 11:28

82歲比利時籍護士奉獻半世紀 守護雲林偏鄉醫療

2019-11-10 09:45

傳承半粥式古早味鹹粥 第二代接班人推出即食包料理

2019-11-10 09:29

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

淘汰二行程機車桃園仍補助 最高2萬8000元

2019-11-10 15:34

馬拉松熱潮退燒？ 田中馬推手：賽事面臨轉型

2019-11-11 07:36

F16撞五分山無人機建功 基隆消防局：明年再添購6台

2019-11-10 16:51

嘉義石頭狂人 花3年建石頭屋完成夢想

2019-11-11 07:35

新北林口國民運動中心下月營運 本月30日起兩周免費用

2019-11-11 10:05

曾銘宗談居住正義引質疑 他上台卻獲得掌聲

2019-11-10 22:46

王惠美當起直播主 為挪威冠軍選手介紹彰化水果美食

2019-11-11 07:34

大港開唱停辦遭綠議員圍剿 葉匡時怒：是他們不來

2019-11-11 10:28

大巨蛋、陽明山六之六 方儉籲柯文哲「別政治自焚」

2019-11-11 12:00

彰化大啖美食發胖？ 世界三鐵冠軍伊登：回去要做重訓

2019-11-11 11:33

集集線接高鐵 觀光新亮點

2019-11-11 00:22

黃玉霖：高鐵延伸宜蘭 拿雙北捷運經費十五分之一就可蓋

2019-11-10 15:35

「滿城皆機車」高屏出招抗空汙

2019-11-10 23:13

台灣台北與布拉格締結姊妹市 原來不是首例......

2019-11-11 11:55

法院撤銷杜錫圭故居歷史建築公告 會引發跟風效應？

2019-11-10 20:21

北市今起強力取締綠色人行道路霸 上午抓32件

2019-11-11 13:13

2大肇因 北捷電扶梯受傷案每年200起

2019-11-11 00:09

臉書社群「我在歸仁大小事」辦活動 南警積極參與

2019-11-10 17:54

台東好米收冬祭「愛吃飯桶王」初賽 三胞胎姊妹花受注目

2019-11-10 17:25

64歲丈夫每周3次洗腎發冷 妻「活體換腎」救夫

2019-11-11 12:03

隔1小時才發車…公車脫班遭開罰

2019-11-10 23:26

嘉義市醫療服務力全國第1 資源密度僅次北市

2019-11-11 08:45

台南善化因南科就學人口大增 地方籲市府正視增設國中

2019-11-11 11:52

玄天上帝文化祭最後1天 300神尊遶境五股蘆洲

2019-11-10 18:00

高雄水果進入外銷貿易旺季 六龜「蜜風鈴」大陸超搶手

2019-11-10 16:57

韓國瑜故鄉拚連任 綠委江永昌競總成立蔡英文站台

2019-11-10 20:41

桃園食安嘉年華送轎車 票選10家特色食公司出爐

2019-11-10 17:53

桃園消防局要義消挺蔡英文？局長答詢：我難道會那麼笨嗎

2019-11-11 12:44

千人鐵馬漫遊新竹縣 單車網紅SUSU領騎山海秘境

2019-11-10 14:17

籃球老國手齊聚馬祖 遠鵬盃老馬賽風采依舊

2019-11-10 17:31

基隆輕軌+北宜直鐵+高鐵東延 柯：合起來就是鬼扯

2019-11-11 00:05

基隆18家借問站 1111優惠起跑

2019-11-10 23:51

台中市南區長青學苑結業典禮 長輩們秀技藝精彩表演

2019-11-10 19:02

影／賴清德南投輔選第一站 挺蔡培慧力讚她「很有愛」

2019-11-10 15:27

影／民歌手邰肇玫分享癌症治療經驗 音樂分享唱出希望

2019-11-11 13:24

彰化杜錫圭故居遭拆 法院撤銷歷史建築

2019-11-11 00:52

進入肺炎高峰期 中山醫籲民眾打疫苗保身

2019-11-11 11:04

柯冬雄「用一棟房的錢 換回一屋石頭」

2019-11-10 23:55

塑膠網難回收 嘉縣各鄉鎮收費不同

2019-11-10 17:12

「安全與禮讓不衝突」 北捷電扶梯不禁止行走

2019-11-11 00:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top