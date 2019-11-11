搶冬季親水旅遊淡季商機 虎頭埤風景區推睦鄰優惠方案
2019-11-11 12:48
聯合報 記者周宗禎
／即時報導
為了搶冬季親水旅遊淡季商機，虎頭埤風景區與山上花園水道博物館、左鎮化石園區、中興大學新化林場等台南知名景點合推互惠方案，憑各該處票根或電子發票，到虎頭埤可享半價40元入園優惠。
虎頭埤有好山好水，向來有小日月潭、台南後花園美稱，位居台南山區旅遊門戶的虎頭埤是秋冬旅遊重要景點，睦鄰優惠方案希望帶動台南山區觀光。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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虎頭埤風景區管理所長陳宏田表示，台南市長黃偉哲近來強調山區觀光帶，對虎頭埤風景區非常重視，
台南近來陸續增加了左鎮化石園區、山上花園水道博物館、台灣史前文化博物館南科考古館等新興景點，虎頭埤正位處山區觀光軸帶及南168觀日奔月公路門戶，可與山區各景點共同發展觀光。
虎頭埤風景區百年以來就是台灣觀光勝地，1927年日本票選「台灣八景十二勝」，虎頭埤即為當時台南州轄下現今雲林、嘉義、台南縣市唯一入選遊覽勝地，「確有獨特之處才有此殊榮」。
陳宏田指出，虎頭埤同時也是南168產業觀光發展協會的重要成員，他上任後便積極與周邊觀光景點互動睦鄰，希望共同拉抬南168線觀光發展，這次提供睦鄰優惠方案如下：
一、與山上花園水道博物館、左鎮化石園區、中興大學新化林場享有共同互惠方案，憑各該處票根或電子發票，於虎頭埤可享半價40元入園優惠。二、與東成醬油會館、瓜瓜園觀光工廠、大坑休閒農場可憑消費滿百元以上發票，於虎頭埤享半價40元入園優惠。
其他還有台南「在地伴遊免費」，台南人憑身分證或工作證邀請外地人前來虎頭埤，依伴遊身分可免門票，適用對象為一般散客，遊覽車及團體不適用，優惠持續中。相關資訊可上虎頭埤風景區管理所官網https://htp.tainan.gov.tw/
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