台南傳統市場開紅盤 評鑑拿4項全國第一
2019-11-11 12:33
聯合報 記者謝進盛
／台南即時報導
由經濟辦中部辦公室主辦的「樂活市集評鑑 」，台南市開出紅盤，共交出1276顆星亮眼成績單，且更以3個品牌市集、6個四星市集、5個五星名攤及28個四星名攤等成績，拿下4項全國第一。
該樂活市集評鑑，為提升傳統市集新形象及提升攤商競爭力，是一年一度市場盛事，台南市政府經發局長郭阿梅表示，台南美食享譽全台，堪稱小吃界的殿堂，為行銷傳統市場人情味與在地特色，市府帶頭推動傳統市場現代化，近年來致力於傳統市場更新改善，推動市場參與市集與名攤評鑑，舉辦許多創意活動，例如市場小旅行、青年創業競賽、攝影展等等。
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台南市市場處表示，今年全市47處市場及4處夜市，共拿下1,276顆星，歷年累積星星數已達2千442顆星，是所有市場攤商共同的驕傲，歡迎到市場來一趟味蕾的探索之旅。
為了保證5星名攤的食品安全，評核時衛生單位協助把關，檢視攤商健康檢查證明、主要食品檢驗證明、商品品質特優佐證及食品溯源標示等相關資料，作為評核的基本條件。另外，攤商在商品特色、攤位環境、創新服務方面也均要達到一定的水準，才能夠獲得評審委員的肯定。
經發局說，今年全台共有19攤獲得五星樂活名攤殊榮，台南五星名攤即占四分之一，小吃之都美名實至名歸，奪得5星名攤頭銜的分別是西門淺草-森霖優格、東菜市-明宗魚丸、虎尾寮-梁心魚舖、麻豆市五-麻善橋及合口味。
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