嘉市宣導別闖紅燈用「母湯」 議員：別用台語火星文

2019-11-11 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



嘉義市議員蔡文旭今天在議會質詢說，許多家長反應，掛在崇文國小和垂楊國小等處附近的天橋上有交通宣導布條，寫著「千萬母湯闖紅燈」，但正確的用法應該是「千萬毌通」，在學校附近使用這種「台語火星文」，會誤導學子，市府應該要改善。嘉義市府指出，本周將撤下布條。

蔡文旭今天在議會秀出這些布條，請市長黃敏惠念出「母湯」兩字，黃敏惠說，當然要教導學子正確的用語，但在創意與宣導間，可能還要拿捏，但重點仍是希望不要闖紅燈。

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蔡文旭說，「母湯」其實是不正確的用法，市府用line貼圖的用語或無厘頭的表現方式，也許會令人會心一笑，但要用得很巧妙，否則會「畫虎不成反類犬」，因為一般人不容易理解無厘頭的表現方式，在學區用台語文做交通教育宣導，這用意也許很好，但不能讓學生產生混淆和錯誤的認知。

他說，台語所說的「半精白」、「黑白插」。「半精白」就是指「好的精肉、不好的肥肉都混在一起用」；「黑白插」是指「對的、不對的都穿插在一起」。市府要用正經、準確的文字和語言來做市政的宣導才對。