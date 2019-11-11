台南善化因南科就學人口大增 地方籲市府正視增設國中
2019-11-11 11:52
聯合報 記者周宗禎
／即時報導
台南市善化區人口不斷增加，今年估計就讀國中少年人數已經成長到1千7百多名，而善化國中目前最多只能容納1250名學生，地方人士質疑市府認為不需要、不同意增設國中沒道理。教育局副局長吳國銘表示，善化國中其實還有擴充教室的空間，並沒有增設第二國中的急迫性，因但地方期待與南科周邊持續開發，教育局決定做善化增設國中的可行性評估，年底前會呈報市長裁示。
善化區蓮潭里長陳紫晶推動設立第二所國中，遭到網民酸言酸語不以為意，強調南科帶動善化成長、增設國中有必要，台積電新廠投產將帶來更多就業機會，難道不會攜家帶眷進駐，有就學需求？希望市府考量現況增設國中。
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陳紫晶表示，南科助長人口移入善化，近年善化發展穩定成長，善化戶政統計資料顯示善化學齡人數連年增加，善化國中早已滿招，也無法完全容納，這是鐵一般的事實，許多家長無法讓孩子就近讀國中，必須送到外地每天接送奔波，政府應該正視。
她說，善化國中就學人數近年明顯超過現有學校最大容量，地方增設國中需求合情合理，降低孩子就學阻礙，本來就是教育局的義務，教育局竟然還認為就學人數未飽和，設立新校從規劃到招生至少4、5年，善化必須讀國中人數已超過1700人，善化國中最多容納1250人，難道不需要增設國中嗎？
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