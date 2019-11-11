親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

12強Live／江少慶5局8K惜挨1轟 中華0：1墨

民調／蔡韓差距擴大為12百分點 宋若參戰藍綠票都遭吸

雲林13鄉鎮無眼科 學童近視配鏡路迢迢

2019-11-11 11:46聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

雲林縣國小學童裸視視力不良率42.63%，但在偏鄉學校就醫不便，雲林縣議員蔡岳儒今在議會質詢表示，雲林縣口湖鄉沒有眼科，日前有善心人士提供資源到口湖文光國小為學童免費視力保健並配眼鏡，54名學生竟有40位需要配鏡，呼籲雲林縣政府重視。

蔡岳儒集結社會資源，發起雲林學童視力保健關懷行動，日前到口湖文光國小提供免費配鏡服務，發現54名學生竟有40位需要配鏡，比例之高讓他非常訝異，他說，口湖鄉沒有牙醫，經本報披露之後，縣府協調牙醫公會定期下鄉服務，同樣沒有眼科醫師，希望衛生局比照辦理，協調相關單位，照顧偏鄉學童視力。

雲林縣衛生局長曾春美表示，學校都有定期視力檢查，根據縣府教育處調查，複檢率約8成，去年度雲林縣國小學童裸視視力不良率42.63%，雖然低於全國44.79%，但20鄉鎮中，確實有13個鄉鎮沒有眼科醫師服務，將會積極協調眼科公會協助，下鄉服務。

雲林縣國小學童裸視視力不良率42.63%，但在偏鄉學校就醫不便，全縣20鄉鎮中，...
雲林縣國小學童裸視視力不良率42.63%，但在偏鄉學校就醫不便，全縣20鄉鎮中，有13個鄉鎮沒有眼科醫師服務。圖／本報資料照片
分享
雲林縣國小學童裸視視力不良率42.63%，但在偏鄉學校就醫不便，全縣20鄉鎮中，...
雲林縣國小學童裸視視力不良率42.63%，但在偏鄉學校就醫不便，全縣20鄉鎮中，有13個鄉鎮沒有眼科醫師服務。圖／本報資料照片
分享

相關新聞

台南善化因南科就學人口大增 地方籲市府正視增設國中

2019-11-11 11:52

台南傳統市場開紅盤 評鑑拿4項全國第一

2019-11-11 12:33

嘉市宣導別闖紅燈用「母湯」 議員：別用台語火星文

2019-11-11 12:31

雲林危橋未獲全額補助 雲林議員要求中央不分藍綠

2019-11-11 11:44

醫界地藏王菩薩 陳金城獲台灣醫療貢獻獎

2019-11-11 11:37

跑出健康 執行署台南分署響應統一發票盃路跑

2019-11-11 10:22

六房媽五股來過爐特展 斗南他里霧美學館展出

2019-11-11 09:16

嘉義市醫療服務力全國第1 資源密度僅次北市

2019-11-11 08:45

嘉義石頭狂人 花3年建石頭屋完成夢想

2019-11-11 07:35

農業廢棄物無處去 雲縣頭大

2019-11-10 23:40

AI語音進駐30旅館 教你玩嘉義

2019-11-10 23:37

嘉縣推閱讀 1證可借20本書

2019-11-10 23:29

聯合盃作文賽 台南1200人筆戰

2019-11-10 23:24

以院為家 台南醫院蔡永隆、許凱熙獲公會醫療奉獻獎

2019-11-10 18:28

把握最後一夜 故宮南院精彩奪目光雕秀今晚落幕

2019-11-10 17:27

塑膠網難回收 嘉縣各鄉鎮收費不同

2019-11-10 17:12

嘉縣義竹農漁產推廣 2尾虱目魚只要50元

2019-11-10 14:03

嘉縣圖書館推閱讀 借閱成效不如預期

2019-11-10 13:37

4米高無敵鐵金鋼再現 雲林社造嘉年華熱鬧登場

2019-11-10 13:36

雲林家扶相見歡 306人歡喜團聚

2019-11-10 13:18

扶輪社奮起湖辦路跑 贈24萬助學金予偏鄉學童

2019-11-10 12:19

雲林溫網室網、覆土塑膠布無處去 縣府：兩周內訂辦法

2019-11-10 11:37

安平古堡即將建城400年 首場茶會登場

2019-11-10 11:36

出生也是巴掌仙子 壽司店老闆王泰棋鼓勵早產兒成長

2019-11-10 11:28

82歲比利時籍護士奉獻半世紀 守護雲林偏鄉醫療

2019-11-10 09:45

傳承半粥式古早味鹹粥 第二代接班人推出即食包料理

2019-11-10 09:29

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

淘汰二行程機車桃園仍補助 最高2萬8000元

2019-11-10 15:34

台中秋紅谷成「黃金蚊子館」 市府：加強誘因招標

2019-11-10 14:09

馬拉松熱潮退燒？ 田中馬推手：賽事面臨轉型

2019-11-11 07:36

F16撞五分山無人機建功 基隆消防局：明年再添購6台

2019-11-10 16:51

嘉義石頭狂人 花3年建石頭屋完成夢想

2019-11-11 07:35

曾銘宗談居住正義引質疑 他上台卻獲得掌聲

2019-11-10 22:46

新北林口國民運動中心下月營運 本月30日起兩周免費用

2019-11-11 10:05

王惠美當起直播主 為挪威冠軍選手介紹彰化水果美食

2019-11-11 07:34

大港開唱停辦遭綠議員圍剿 葉匡時怒：是他們不來

2019-11-11 10:28

不撈火鍋撈垃圾！ 潛水員「海底撈」守護海洋環境

2019-11-10 12:46

黃玉霖：高鐵延伸宜蘭 拿雙北捷運經費十五分之一就可蓋

2019-11-10 15:35

法院撤銷杜錫圭故居歷史建築公告 會引發跟風效應？

2019-11-10 20:21

集集線接高鐵 觀光新亮點

2019-11-11 00:22

2大肇因 北捷電扶梯受傷案每年200起

2019-11-11 00:09

臉書社群「我在歸仁大小事」辦活動 南警積極參與

2019-11-10 17:54

台東好米收冬祭「愛吃飯桶王」初賽 三胞胎姊妹花受注目

2019-11-10 17:25

「滿城皆機車」高屏出招抗空汙

2019-11-10 23:13

彰化大啖美食發胖？ 世界三鐵冠軍伊登：回去要做重訓

2019-11-11 11:33

64歲丈夫每周3次洗腎發冷 妻「活體換腎」救夫

2019-11-11 12:03

大巨蛋、陽明山六之六 方儉籲柯文哲「別政治自焚」

2019-11-11 12:00

玄天上帝文化祭最後1天 300神尊遶境五股蘆洲

2019-11-10 18:00

高雄水果進入外銷貿易旺季 六龜「蜜風鈴」大陸超搶手

2019-11-10 16:57

韓國瑜故鄉拚連任 綠委江永昌競總成立蔡英文站台

2019-11-10 20:41

嘉義市醫療服務力全國第1 資源密度僅次北市

2019-11-11 08:45

桃園食安嘉年華送轎車 票選10家特色食公司出爐

2019-11-10 17:53

隔1小時才發車…公車脫班遭開罰

2019-11-10 23:26

筷子節推廣吉安米 5千碗滷肉飯今免費吃

2019-11-10 13:19

台灣台北與布拉格締結姊妹市 原來不是首例......

2019-11-11 11:55

籃球老國手齊聚馬祖 遠鵬盃老馬賽風采依舊

2019-11-10 17:31

千人鐵馬漫遊新竹縣 單車網紅SUSU領騎山海秘境

2019-11-10 14:17

基隆輕軌+北宜直鐵+高鐵東延 柯：合起來就是鬼扯

2019-11-11 00:05

台中市南區長青學苑結業典禮 長輩們秀技藝精彩表演

2019-11-10 19:02

影／賴清德南投輔選第一站 挺蔡培慧力讚她「很有愛」

2019-11-10 15:27

彰化杜錫圭故居遭拆 法院撤銷歷史建築

2019-11-11 00:52

基隆18家借問站 1111優惠起跑

2019-11-10 23:51

塑膠網難回收 嘉縣各鄉鎮收費不同

2019-11-10 17:12

進入肺炎高峰期 中山醫籲民眾打疫苗保身

2019-11-11 11:04

柯冬雄「用一棟房的錢 換回一屋石頭」

2019-11-10 23:55

「安全與禮讓不衝突」 北捷電扶梯不禁止行走

2019-11-11 00:14

新店圖書館休館到明年5月 愛書人早起大排長龍趕借書

2019-11-10 15:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top