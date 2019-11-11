雲林13鄉鎮無眼科 學童近視配鏡路迢迢

2019-11-11 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣即時報導



雲林縣國小學童裸視視力不良率42.63%，但在偏鄉學校就醫不便，雲林縣議員蔡岳儒今在議會質詢表示，雲林縣口湖鄉沒有眼科，日前有善心人士提供資源到口湖文光國小為學童免費視力保健並配眼鏡，54名學生竟有40位需要配鏡，呼籲雲林縣政府重視。

蔡岳儒集結社會資源，發起雲林學童視力保健關懷行動，日前到口湖文光國小提供免費配鏡服務，發現54名學生竟有40位需要配鏡，比例之高讓他非常訝異，他說，口湖鄉沒有牙醫，經本報披露之後，縣府協調牙醫公會定期下鄉服務，同樣沒有眼科醫師，希望衛生局比照辦理，協調相關單位，照顧偏鄉學童視力。

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