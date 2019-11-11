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醫界地藏王菩薩 陳金城獲台灣醫療貢獻獎

2019-11-11 11:37聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣大林慈濟醫院副院長陳金城日前榮獲台灣醫療貢獻獎，曾是嘉北地區首位神經外科醫師的陳金城，已從事醫療工作26年，統計救治腦瘤及脊椎手術就超過五千例，是雲嘉南地區重要的急重症照護推手。

陳金城今年54歲，從國立台灣大學醫學院醫學系畢業之後回到故鄉嘉義縣，其膽大心細的精湛手術，讓許多外縣市重症患者慕名求診，面對高難度、高風險的病症也全心投入救治，猶如醫界「地藏王菩薩」。

陳金城表示，其實從小的志願是當工程師，讀書時因為成績還算不錯，就順利考上醫學院當醫生，成為醫生後，每天忙碌的醫療工作，心中所想的都是病人，思考都是圍繞在病人的病情上，以病為師，以病人為中心。

陳金城曾促進大林慈濟醫院通過衛福部「重度急救責任醫院」，讓醫院能二十四小時處理重大創傷、急性中風、急性心肌梗塞、高風險妊娠及各種急重症，以及提供醫學中心等級的急重症照護。

陳金城也是雲嘉地區率先推動跨區支援醫療的醫生，北到新竹、東到台東，橫跨十縣市支援門診、手術、病房值班、檢查檢驗，藉此建立友善連結來照護偏鄉病人。

幼年出身貧戶的陳金城，心有餘力也不忘回饋社會，長期低調行善，默默捐助學校、鄉里社團機關善款已逾千萬，同時陳金城也參與過菲律賓海燕風災、尼泊爾強震、中國大陸蘇北地區冬令發放等賑災醫療服務，盡力發揮生命的人性價值。

陳金城從醫26年來，致力推動雲嘉南地區重要的急重症照護。圖／大林慈濟醫院提供
陳金城從醫26年來，致力推動雲嘉南地區重要的急重症照護。圖／大林慈濟醫院提供
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陳金城（中）從醫26年來，致力推動雲嘉南地區重要的急重症照護。圖／大林慈濟醫院提...
陳金城（中）從醫26年來，致力推動雲嘉南地區重要的急重症照護。圖／大林慈濟醫院提供
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