醫界地藏王菩薩 陳金城獲台灣醫療貢獻獎

2019-11-11 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣大林慈濟醫院副院長陳金城日前榮獲台灣醫療貢獻獎，曾是嘉北地區首位神經外科醫師的陳金城，已從事醫療工作26年，統計救治腦瘤及脊椎手術就超過五千例，是雲嘉南地區重要的急重症照護推手。

陳金城今年54歲，從國立台灣大學醫學院醫學系畢業之後回到故鄉嘉義縣，其膽大心細的精湛手術，讓許多外縣市重症患者慕名求診，面對高難度、高風險的病症也全心投入救治，猶如醫界「地藏王菩薩」。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

陳金城表示，其實從小的志願是當工程師，讀書時因為成績還算不錯，就順利考上醫學院當醫生，成為醫生後，每天忙碌的醫療工作，心中所想的都是病人，思考都是圍繞在病人的病情上，以病為師，以病人為中心。

陳金城曾促進大林慈濟醫院通過衛福部「重度急救責任醫院」，讓醫院能二十四小時處理重大創傷、急性中風、急性心肌梗塞、高風險妊娠及各種急重症，以及提供醫學中心等級的急重症照護。

陳金城也是雲嘉地區率先推動跨區支援醫療的醫生，北到新竹、東到台東，橫跨十縣市支援門診、手術、病房值班、檢查檢驗，藉此建立友善連結來照護偏鄉病人。