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跑出健康 執行署台南分署響應統一發票盃路跑

2019-11-11 10:22聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

執行署台南分署，昨天響應財政部統一發票盃台南場路跑，由分署長謝耀德領軍，員工眷屬合計有20多人組隊參加，活動現場設攤宣導法務部行政執行署123聯合拍賣日活動、案款信用卡繳款服務、ETC執行案件超商繳款服務及廉政宣導，並將現場募集到的4百多張發票，捐贈公益團體。

財政部108年統一發票盃台南場路跑活動，昨天在烏山頭水庫風景區舉行。執行署台南分署長謝耀德帶隊參加路跑。

謝耀德說，平日分署同仁工作繁重，普遍缺乏運動，路跑活動選在風光明睸的烏山頭水庫風景區，參加路跑的人員除可運動外，同時可欣賞烏山頭水庫的景色，一舉數得。

因為參加路跑的民眾很多，為使更多民眾了解台南分署的便民措施，台南分署同時設攤進行業務宣導，主要內容有聯合拍賣活動仍維持在每個月的第一個星期二下午3點，為方便民眾繳款，自今年11月1日起，民眾欠繳ETC通行費，且金額在2萬以下，收到執行分署的傳繳通知後，可就近前往7-11、全家、萊爾富、OK及美廉社繳款，還免收手續費。

財政部108年統一發票盃台南場路跑活動，昨天在烏山頭水庫風景區舉行，執行署台南分...
財政部108年統一發票盃台南場路跑活動，昨天在烏山頭水庫風景區舉行，執行署台南分署組隊參加路跑。圖/執行署台南分署提供
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