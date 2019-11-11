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六房媽五股來過爐特展 斗南他里霧美學館展出

2019-11-11 09:16聯合報 記者李京昇／雲林即時報導

雲林縣國家重要民俗的六房媽過爐文物特展，自即日起至明年2月2日，在斗南火車站前的他里霧生活美學館展出，引領民眾走入具有350年歷史的六房媽過爐的宗教文化資產。

雲林縣傳承350年的「鬥陣五股來過爐」特展，述說六房媽神尊沒有固定廟宇奉祀，僅由斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股、過溪股等五股共34庄頭輪流值年供奉。

因此有些庄頭聚落一輪就要等上80年才能值年一次，如今年的108到109年輪值的斗南鎮新厝寮庄頭，距離上次輪值以等上25年了。

此項特展展出六房媽350年來的過爐珍貴歷史文、古物，如清末留存的六房媽執事牌，特殊祈福造型的重斤白鐵神轎等文物，可讓曾參加過爐盛事的信眾前往參觀時喚起回味當年參予六房媽過爐盛事的情境。

在特展期間的每逢週六、日固定時段，除有專人導覽解說外，現場還會安排過爐儀式遵循古禮的「擔花」、「擔燈」等特色體驗，讓民眾認識更多的六房媽過爐民俗特色。

國家重要民俗的六房媽過爐文物特展至明年2月2日，在斗南他里霧生活美學館展出。記者...
國家重要民俗的六房媽過爐文物特展至明年2月2日，在斗南他里霧生活美學館展出。記者李京昇／攝影
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國家重要民俗的六房媽過爐文物特展至明年2月2日，在斗南他里霧生活美學館展出。記者...
國家重要民俗的六房媽過爐文物特展至明年2月2日，在斗南他里霧生活美學館展出。記者李京昇／攝影
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