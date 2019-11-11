六房媽五股來過爐特展 斗南他里霧美學館展出

2019-11-11 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林即時報導



雲林縣國家重要民俗的六房媽過爐文物特展，自即日起至明年2月2日，在斗南火車站前的他里霧生活美學館展出，引領民眾走入具有350年歷史的六房媽過爐的宗教文化資產。

雲林縣傳承350年的「鬥陣五股來過爐」特展，述說六房媽神尊沒有固定廟宇奉祀，僅由斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股、過溪股等五股共34庄頭輪流值年供奉。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

因此有些庄頭聚落一輪就要等上80年才能值年一次，如今年的108到109年輪值的斗南鎮新厝寮庄頭，距離上次輪值以等上25年了。

此項特展展出六房媽350年來的過爐珍貴歷史文、古物，如清末留存的六房媽執事牌，特殊祈福造型的重斤白鐵神轎等文物，可讓曾參加過爐盛事的信眾前往參觀時喚起回味當年參予六房媽過爐盛事的情境。