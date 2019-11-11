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嘉義市醫療服務力全國第1 資源密度僅次北市

2019-11-11 08:45聯合報 記者卜敏正／嘉義縣即時報導

嘉義市醫師公會昨日在耐斯王子大飯店，舉行108年醫師節慶祝大會，嘉義市長黃敏惠、衛生局長張耀懋特別與會，與嘉義市醫師公會理事長趙善楷、醫界人員、家屬同歡，感謝眾醫師為嘉義市民服務、付出。

康健雜誌2019年「健康城市大調查」顯示，嘉義市醫療服務力排名全國第一，醫療資源密度全國第二，每1名執業醫師服務人數僅次於台北市；嘉義市醫師公會，積極促成醫療垂直整合與橫向聯繫，讓更多診所醫師與醫院合作，一同推動居家醫療、社區安寧、分級醫療及長照服務。

嘉義市今年度行醫滿40年至55年總計28位醫師，他們的醫師生涯都奉獻給雲嘉嘉區縣市民，嘉義市目前執業登記西醫師916人、中醫師115人、牙醫師230人，嘉義市醫師公會合唱團也帶來精彩的表演，現場晚宴氣氛溫馨。

黃敏惠市長表示，嘉義市是雲嘉南地區醫療中心，截至今年10月、65歲以上人口占15.4%，高齡化健康照護及醫療需求與日俱增，希望中央挹注更多資源，讓嘉義市成立國家級長壽醫療研究中心，承接高齡化責任，面臨高齡化，可以有更好的準備與因應之道。

市府衛生局指出，依據衛福部公布107年最新資料，嘉義市西醫師人數，每萬人口有33.91人，為全國第二高；總病床數每萬人口有148.72床，居全國之冠(全國平均71.02床/每萬人口)，這歸功於嘉義市擁有豐富醫療資源，及嘉義市醫師公會支持力挺。

嘉義市長黃敏惠、衛生局長張耀懋，昨天參加嘉義市醫師節大會，與醫師公會合唱團合影。...
嘉義市長黃敏惠、衛生局長張耀懋，昨天參加嘉義市醫師節大會，與醫師公會合唱團合影。圖／嘉義市政府提供
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嘉義市長黃敏惠、衛生局長張耀懋，昨天參加嘉義市醫師節大會，感謝眾醫師為嘉義市民服...
嘉義市長黃敏惠、衛生局長張耀懋，昨天參加嘉義市醫師節大會，感謝眾醫師為嘉義市民服務、付出。圖／嘉義市政府提供
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嘉義市長黃敏惠、衛生局長張耀懋，昨天參加嘉義市醫師節大會，感謝眾醫師為市民付出。...
嘉義市長黃敏惠、衛生局長張耀懋，昨天參加嘉義市醫師節大會，感謝眾醫師為市民付出。圖／嘉義市政府提供
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