嘉義石頭狂人 花3年建石頭屋完成夢想

2019-11-11 07:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣中埔鄉有位「石頭狂人」柯冬雄，從民國82年開始蒐集奇珍異石，至今家中的石頭多到可以成為一座小型石藝博物館，甚至在東石圍潭村的老家附近，還有一棟用石頭及木頭建造而成的石頭屋，吸引不少遊客駐足觀賞。

柯冬雄從事環保工程，從一開始收藏盆栽，後來又改玩木頭，自從一名有玩奇石的友人，送他一塊在花東縱谷平原拾獲的「綠泥石」，他才發現原來石頭也可以這麼美，進而踏入石藝收藏領域。

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柯冬雄與友人休假日會到全台各地上山下海找尋奇石，現在則覺得溪谷撿的石頭不夠好看，會到全台乃至印尼、菲律賓、大陸等各國購買收藏家願意脫手的奇石，至今大概已經花了數百萬元。

柯冬雄表示，建造石頭屋是他的夢想，他一共花費3年時間，下班之後到東石這塊父親留的土地上，一個人摸黑用水泥調成黏劑堆砌出一塊塊石柱、石堆、石亭，直到天快亮再回中埔，看著完成的石頭屋，心裡很有成就感。

石頭屋的每一顆石頭都是柯冬雄或撿或買來的，總共約400噸，門前還立有「崙仔腳」當地舊名的石碑，占地約700坪，柯冬雄表示，在有念想、有熱誠時就開始動手，不然至今可能也沒有動力完成這麼龐大的工程。

有人曾笑柯冬雄「用一棟房子的錢，換回一棟房子的石頭」他始終豁達的表示，人生在世，開心就好，只要能力還負擔的起，何不努力追求自己人生的志趣呢！