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顧健康做公益 統一發票盃路跑烏山頭開跑

2019-11-10 19:22聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

財政部統一發票路跑今在烏山頭水庫風景區舉行，邀請財政部長蘇建榮、合庫金控董事長雷仲達、台南市長黃偉哲鳴槍下起跑，逾萬名群眾與會。

這項路跑活動持續到第10年，全程3公里，不分年齡，民眾只需捐出今年9至11月雲端或紙本發票3張即可參加，這次募集28萬5878張統一發票，全數捐贈台南市智障者福利家長協進會、康復之友協會、癲癇之友協會、慈光心智關懷協會及腳印社區關懷協會等5個在地社福團體。

黃偉哲今也出席，他說，台南市府與財政部關係佳；不僅市府財稅局跟財政部國稅局合署辦公，市府經發局、地政局和國庫署合作，把一些國庫署的土地，以地上權的方式標租出去，讓國庫進帳1億多元。

財政部統一發票盃路跑今在烏山頭水庫風景區舉行。圖／台南市政府提供
財政部統一發票盃路跑今在烏山頭水庫風景區舉行。圖／台南市政府提供
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財政部長蘇建榮（左二）、台南市長黃偉哲（右三）、立委葉宜津（右一）、郭國文（右二...
財政部長蘇建榮（左二）、台南市長黃偉哲（右三）、立委葉宜津（右一）、郭國文（右二）等人到場鳴槍起跑。圖／台南市政府提供
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黃偉哲路跑統一發票

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