以院為家 台南醫院蔡永隆、許凱熙獲公會醫療奉獻獎

2019-11-10 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南即時報導



衛生福利部台南醫院婦產科主任蔡永隆與外科主任許凱熙，長期在醫療工作崗位上奉獻，雙雙獲得今年台南市醫師公會醫療奉獻獎。

蔡永隆從1980年起擔任實習醫師，至今醫師生涯已近40年，其中在台南醫院服務多年，因醫院人力不足，他長期照顧門診、急診、生產、手術、值班、會診等，假日還要參與各種社區醫療及大台南行動醫院上山下海，可以說是真正的「以院為家」

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他在獲悉得獎後，特別感謝家人給他的支持，多年來不僅白天都在醫院工作，連三更半夜與凌晨，也都可以在醫院看到他的身影，如果不是為病患服務奉獻的心，很難長期持續，而且家人的支持也是他最大的動力。

蔡永隆在2016年獲得衛生福利部資深典範獎、隔年再獲中山醫學大學傑出校友獎，今年則獲台南市醫師公會醫療奉獻獎。

在台南醫院婦產科主任任內建立產婦待產SOP，包括胎心音監測、產婦監測、產程監測，同時站在患者的立場思考，簡化相關流程，避免病患多次奔波，同時精進手術技巧、藥物及器械使用，減輕病患的不適，台南醫院從95年至今，5次獲得國健署母嬰親善特優院所。

許凱熙從95年到台南醫院擔任外科醫師至今，多年來致力發展及推廣台南醫院外科微創手術，著重團隊合作及文化經驗傳承，引進先進手術技術，延攬優秀外科同仁及增加設備嘉惠病人，提供台南醫院病人醫學中心品質之外科手術服務，同時長期不間斷的支援新化分院之外科醫療業務，身體力行推動偏遠地區醫療。