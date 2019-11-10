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以院為家 台南醫院蔡永隆、許凱熙獲公會醫療奉獻獎

2019-11-10 18:28聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

衛生福利部台南醫院婦產科主任蔡永隆與外科主任許凱熙，長期在醫療工作崗位上奉獻，雙雙獲得今年台南市醫師公會醫療奉獻獎。

蔡永隆從1980年起擔任實習醫師，至今醫師生涯已近40年，其中在台南醫院服務多年，因醫院人力不足，他長期照顧門診、急診、生產、手術、值班、會診等，假日還要參與各種社區醫療及大台南行動醫院上山下海，可以說是真正的「以院為家」

他在獲悉得獎後，特別感謝家人給他的支持，多年來不僅白天都在醫院工作，連三更半夜與凌晨，也都可以在醫院看到他的身影，如果不是為病患服務奉獻的心，很難長期持續，而且家人的支持也是他最大的動力。

蔡永隆在2016年獲得衛生福利部資深典範獎、隔年再獲中山醫學大學傑出校友獎，今年則獲台南市醫師公會醫療奉獻獎。

在台南醫院婦產科主任任內建立產婦待產SOP，包括胎心音監測、產婦監測、產程監測，同時站在患者的立場思考，簡化相關流程，避免病患多次奔波，同時精進手術技巧、藥物及器械使用，減輕病患的不適，台南醫院從95年至今，5次獲得國健署母嬰親善特優院所。

許凱熙從95年到台南醫院擔任外科醫師至今，多年來致力發展及推廣台南醫院外科微創手術，著重團隊合作及文化經驗傳承，引進先進手術技術，延攬優秀外科同仁及增加設備嘉惠病人，提供台南醫院病人醫學中心品質之外科手術服務，同時長期不間斷的支援新化分院之外科醫療業務，身體力行推動偏遠地區醫療。

他還在院內成立癌症多專科團隊，整合癌症篩檢及診療團隊資源，特別在台南醫院老年族群之大腸直腸癌微創手術治療之優異成效，即是癌症多專科團隊努力運作所達成之豐碩成果之一，得到相關病人族群之信任與肯定。院外則持續積極推動及參與台南醫院與鄰近醫學中心外科病人之垂直整合診療及照護，包含外科手術、重症與一般病房住院病人之無縫接軌照護，促進外科醫療資源應用之合理化、最大化及均衡分配。

台南醫院外科主任許凱熙獲得台南市醫師公會今年的醫療奉獻獎。圖／醫院提供
台南醫院外科主任許凱熙獲得台南市醫師公會今年的醫療奉獻獎。圖／醫院提供
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台南醫院婦產科主任蔡永隆獲得台南市醫師公會今年的醫療奉獻獎。圖／醫院提供
台南醫院婦產科主任蔡永隆獲得台南市醫師公會今年的醫療奉獻獎。圖／醫院提供
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台南醫院婦產科主任蔡永隆獲得台南市醫師公會今年的醫療奉獻獎。圖／醫院提供
台南醫院婦產科主任蔡永隆獲得台南市醫師公會今年的醫療奉獻獎。圖／醫院提供
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微創手術醫師癌症

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