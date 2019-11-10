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聯合盃作文大賽台南登場 今年報名更勝去年

2019-11-10 17:53聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

第13屆聯合盃全國作文大賽台南區初賽今天在中西區建興國中舉辦，共有1200多名學生報名應考，台南市教育局長鄭新輝也特別到現場關切，感謝聯合報系舉辦這項活動，讓學生有測試自己實力的機會。

鄭新輝表示，配合108年新課綱跨領域學習的概念，學生作文的能力愈來愈重要，要有紮實的閱讀做為基礎，才能讓孩子學會邏輯思考，進一步表現在作文上，為此，台南市教育局目前正建構網路「閱讀理解平台」，從幼兒園到高中，將推薦1000本書，並有學習評量測驗，有系統地增加孩子的能力。

聯合報系從2007年起舉辦首屆作文比賽，今年已邁入第13屆，今年報名人數比去年更多，也顯示學校與家長的重視；今天包括新營區的南光中學就包車，帶了百餘名的學生來應試，聖佳作文補習班也是年年都帶學生參賽，崇明與忠孝國中今年參加的學生也不少。

作題目包括國小中年級「XX是一件好事」、高年級組「我能感覺他的XX」、七年級組「走進夢想專賣店」、國中八年級組「為XX喝采」、九年級組「我嚮往的亮麗晴空」、高中職組「關於愛的二三事」，不少考生表示，題目雖然淺顯易懂，但是要能寫出好文章還是不太容易。

主辦單位表示，成績將在11月25日公布於第13屆聯合盃作文大賽的官網，並依照報名表上的通訊地址寄發成績單，第一名到第五名有2000到1000元不等的獎學金。

鄭新輝到場關切，與家長閒話家長，一名南女學生家長表示，孩子已連續參加3屆，對提升作文能力很有幫助，還有一名億載國小家長也表示，學校相當重視，都會鼓勵孩子參加，了解自己的作文實力。

主辦單位表示，今年還新增免費下載的1Campus APP，不僅可以即時查詢得獎名單，還有歷屆題庫、得獎作品賞析等，還可以體驗「電腦改作文」，隨時上網寫作文隨時批改，並有閱讀練功坊，可精進閱讀理解力等。

聯合盃作文大賽今天在台南建興國中舉辦，教育局長鄭新輝（中）前往關切，與家長分享教...
聯合盃作文大賽今天在台南建興國中舉辦，教育局長鄭新輝（中）前往關切，與家長分享教育理念。記者修瑞瑩／攝影
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聯合盃作文大賽今天在台南建興國中舉辦，教育局長鄭新輝（右）前往關切，與家長分享教...
聯合盃作文大賽今天在台南建興國中舉辦，教育局長鄭新輝（右）前往關切，與家長分享教育理念。記者修瑞瑩／攝影
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