把握最後一夜 故宮南院精彩奪目光雕秀今晚落幕

2019-11-10 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 黃晴雯 ／嘉義縣即時報導



故宮南院光雕秀「南境之光」至9月起吸引無數旅客前來欣賞，故宮南院說，預計今年底將突破100萬人次參觀。光雕秀也將在今日最後一次演出後，圓滿落幕。

「南境之光」以故宮南院「玉見亞洲－院藏玉器展」為靈感，藝術家陳怡潔將玉的光潤質感融入光雕藝術創作中，以光影表現玉器的層次與風貌，光彩奪目。

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同時也邀請連獲金曲獎2018年演奏類最佳專輯、2019年演奏類最佳作曲人的爵士鋼琴家許郁瑛與製作團隊MUSDM跨界合作，以當代爵士樂詮釋亞洲各地風情。

更以前衛空拍視角，磅礡氣勢開場，由嘉義在地頂尖空拍團隊柯發壽領軍，從至美橋到博物館建築物上方，以垂直鳥瞰拍攝光影，如同追逐彩虹般，以新視野為觀眾揭開光雕展演。