塑膠網難回收 嘉縣各鄉鎮收費不同

2019-11-10 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣是農業大縣，如何處理農業廢棄物常是農民的一大困擾，通常農民會選擇就地焚燒，或以一般垃圾處理，但近幾年嘉義縣環保局針對民眾燃燒農業廢棄物、稻草等的空汙稽查越來越嚴謹，讓農民不知如何是好。

嘉義縣農業處表示，其實嘉義縣從2014年開始，各鄉鎮陸續有設立相關農業廢棄物回收條例，但各清潔隊的收費標準都不太相同，民眾如果有想要丟掉的農業廢棄物，可以先打電話向清潔隊申請、詢問。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

議員何子凡表示，常有梅山農民向他反映，檳榔採收之後，檳榔梗不知道該如何處置，3、4年前他在縣議會就有提出「嘉義縣農業廢棄物處理自治條例」，希望縣政府能有專責條例，讓各鄉鎮有標準依循，但縣府的回應是目前各鄉鎮已有相關自治條例，不需要再特別擬定相關規範。

嘉義縣環保局表示，目前對於農業廢棄物並沒有相關回收法令，各鄉鎮清潔隊收到民眾通報的廢棄物後，會以事業廢棄物的回收方式，直接送至鹿草的焚化爐焚燒，因為各鄉鎮到鹿草的距離不同，所以收費也不同。

舉例來說，太保市的農民採收完番茄，會將溫室的番茄藤以及纏繞的塑膠網一起撤掉，所以非常難回收，也無法做堆肥，自2014年起設立農業廢棄物相關條例，讓民眾知道如何找單位回收相關廢棄物，是全嘉義縣最早設置條例的鄉鎮。