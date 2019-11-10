蘇治芬成立競選總部 疾呼台西人已失去綠能專區
2019-11-10 17:07
聯合報 記者李京昇
／雲林即時報導
民進黨海線立委蘇治芬力拚連任，今天在台西、元長成立競選總部，蘇說，台西人已經失去綠能專區19億，呼籲選民要睜亮眼。
蘇治芬說，台西已經變得不一樣，二十年前水鄉澤國，她這二十年走遍雲林，火燒牛稠大排將水匯入有才寮大排，崙仔頂才能不再淹水，治水是經驗的累積。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
針對綠能專區，張嘉郡曾回應，產業園區會是一個綜合性的產業發展策略，其中綠能當然也是歡迎的選項，只是希望能增加土地利用的合理性與附加價值，讓雲林能有更多人受益。否則1600多公頃土地只鋪太陽能板，將不只是浪費雲林的發展機會，甚至是斷送台灣中部一個重要的發展機會，希望有心人士不要為了選舉為反對而反對。
蘇治芬直批張嘉郡沒有經驗、還將所有建設說成是自己的政績，沒有這樣的道理，台西人已經失去綠能專區19億，張家橫行霸道不顧台西人、看輕台西人，張嘉郡還敢出來選立委，呼籲選民要睜亮眼。
兩場競選總部成立，民進黨秘書長羅文嘉、立法委員葉宜津、縣議員黃淑鈴、許志豪、前雲林縣副縣長林源泉等人到場為蘇治芬讚聲加油。
雲林縣前副縣長、台西競總主委林源泉，將包子與肉粽贈與給蘇治芬，象徵選舉包中；林源泉上台致詞提到，縣政府不顧台西人的想法，憑著一紙公文就拒絕前瞻19億，又想要推產業園區，根本是欺騙台西人。
葉宜津上台說，母親是雲林海口人，她身為半個雲林人感到很驕傲，唯有民進黨會照顧農漁民，推動老農津貼、天然災害補助，到小英政府上台推動農民職災保險、老農退休制度，都是民進黨的政績，希望選擇會保護台灣的民進黨。
留言