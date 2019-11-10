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蘇治芬成立競選總部 疾呼台西人已失去綠能專區

2019-11-10 17:07聯合報 記者李京昇／雲林即時報導

民進黨海線立委蘇治芬力拚連任，今天在台西、元長成立競選總部，蘇說，台西人已經失去綠能專區19億，呼籲選民要睜亮眼。

蘇治芬說，台西已經變得不一樣，二十年前水鄉澤國，她這二十年走遍雲林，火燒牛稠大排將水匯入有才寮大排，崙仔頂才能不再淹水，治水是經驗的累積。

針對綠能專區，張嘉郡曾回應，產業園區會是一個綜合性的產業發展策略，其中綠能當然也是歡迎的選項，只是希望能增加土地利用的合理性與附加價值，讓雲林能有更多人受益。否則1600多公頃土地只鋪太陽能板，將不只是浪費雲林的發展機會，甚至是斷送台灣中部一個重要的發展機會，希望有心人士不要為了選舉為反對而反對。

蘇治芬直批張嘉郡沒有經驗、還將所有建設說成是自己的政績，沒有這樣的道理，台西人已經失去綠能專區19億，張家橫行霸道不顧台西人、看輕台西人，張嘉郡還敢出來選立委，呼籲選民要睜亮眼。

兩場競選總部成立，民進黨秘書長羅文嘉、立法委員葉宜津、縣議員黃淑鈴、許志豪、前雲林縣副縣長林源泉等人到場為蘇治芬讚聲加油。

雲林縣前副縣長、台西競總主委林源泉，將包子與肉粽贈與給蘇治芬，象徵選舉包中；林源泉上台致詞提到，縣政府不顧台西人的想法，憑著一紙公文就拒絕前瞻19億，又想要推產業園區，根本是欺騙台西人。

葉宜津上台說，母親是雲林海口人，她身為半個雲林人感到很驕傲，唯有民進黨會照顧農漁民，推動老農津貼、天然災害補助，到小英政府上台推動農民職災保險、老農退休制度，都是民進黨的政績，希望選擇會保護台灣的民進黨。

民進黨海線立委蘇治芬（左三）力拼連任，今天在台西、元長成立競選總部。圖／蘇治芬團...
民進黨海線立委蘇治芬（左三）力拼連任，今天在台西、元長成立競選總部。圖／蘇治芬團隊提供
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民進黨海線立委蘇治芬力拼連任，今天在台西、元長成立競選總部。圖／蘇治芬團隊提供
民進黨海線立委蘇治芬力拼連任，今天在台西、元長成立競選總部。圖／蘇治芬團隊提供
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民進黨蘇治芬張嘉郡2020選舉2020選舉雲林縣立委

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