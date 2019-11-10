雲林多管齊下 節電率連2季全台第一
2019-11-10 14:35中央社 雲林縣10日電
雲林縣政府落實節約用電，鼓勵縣民節約能源，獎勵和宣導多管齊下，今年第三季（7到9月）節電率5.14%，較去年同季減少約3900萬度，連續2季蟬聯全台節電排名第一。
雲林縣建設處工商行政科長鄭建財今天接受中央社記者專訪表示，縣府辦理村里節電種子訓練班、小縣民節電教育、節電生活現金抽獎活動等宣導節電方式，而縣府汰換照明設備，並實施中午12時關閉空調改為送風，達到節能效果。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
鄭建財提供節能小撇步，例如採購有節能標章的電視，同樣為42吋螢幕的液晶電視比電漿電視省電8成，或是隨手關燈等，營造全民參與節電運動風氣。
雲林縣長張麗善表示，統計今年度第三季整體用電量較去年同季減少約3900萬度，住宅部門、家庭及公設用戶平均用電量減少，整體較去年同期減少2200萬度，為全台節電排名第一。
配合雲林縣府推動節電，落實具體節電行動，養成節電觀念、省電習慣，雲林縣住商節電行動計畫第二期即將啟動「節電現金大抽獎」，只要為雲林縣住宅用電戶，與前一年度同期相比，用電量實質下降，即可參加現金抽獎，總計送出的總獎金高達新台幣100萬元。
雲林縣政府邀請縣民共同參加，共創低碳永續社會，希望節電綠能種子遍地開花。
留言