義竹農漁產推廣 2尾虱目魚只要50元
2019-11-10 14:03
聯合報 記者陳玫伶
／嘉義縣即時報導
嘉義縣義竹鄉公所今天上午於義竹農會旁，舉辦「義築優鱻」農漁產業文化推廣活動，現場除了發放在地特色料理免費品嚐、園遊會摸彩，還有限量2尾虱目魚50元特賣活動，許多民眾一早就到場排隊，希望能買到便宜的農特產。
嘉義縣長翁章梁偕同總統府國策顧問鄭慶祥、義竹鄉長黃阿家等人到場逛園遊會，翁章梁也特別抽出最大獎冰箱送給現場幸運民眾，並販售虱目魚給最早前往排隊的前十位縣民。
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翁章梁表示，每一個鄉鎮都有其特色，義竹鄉的魚塭養殖生產區很大，鱸魚、白蝦是特產，畜牧業的雞蛋產量也很好，而義竹也盛產由農委會推動的雜糧，有全國最大2千多公頃的玉米。
翁章梁表示，最近立委蔡易餘、議員黃金茂等人都曾向他詢問，2015年時取消的玉米運費補貼是否能恢復，翁章梁也向在場民眾保證，目前已經跟相關人員討論，如果明年能調度出經費，就能再次恢復補助。
義竹鄉長黃阿家表示，由於地域特殊性，造就了義竹鄉同時擁有農業及漁業，藉由本次活動辦理，全力推廣本鄉各項農漁畜產品，希望以高品質攻入頂級市場，開闢新藍海，帶動地方及觀光文化發展。
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