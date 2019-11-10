嘉縣圖書館推閱讀 借閱成效不如預期

2019-11-10 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 黃晴雯 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣圖書館為推動閱讀，自11月起，每張借閱證可借20本書，借期30天，可續借一次。中埔鄉立圖書館在新制上路後，借閱成效卻不如預期。中埔鄉立圖書館指出，鄉下地區本來就比較少人來閱讀，開放借閱數量增加，未明顯提高民眾借閱書籍的意願，僅假日較多學生來圖書館自習。

中埔鄉位處嘉義縣山區，圖書館目前館藏約兩萬八千本書，兒童書籍另有九千本。為推動教育文化，現以幼兒園娃娃車改裝為載送書籍的行動書車，在每月第三個周六，以行動圖書館到偏遠地區服務，目前固定於三合公園管理中心作為據點，盼讓圖書資源能帶進村落中。

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中埔鄉立圖書館去年四月重新整修後，內部新增分區分齡的閱讀空間及無障礙、哺乳室設施建置。民眾反應兩極，就讀嘉義高商羅姓同學說，圖書館改裝後座位減少許多，假日來自習時，不一定有位子坐。同校謝姓同學表示，館藏圖書較舊，自己並不會來此借閱書籍。

中埔鄉立圖書館回應，每年都會編列預算採購圖書，今年於5月及9月已購入約400本新書，預計此月份將再次購入260本圖書。民眾王姓婦人帶領孫子前來圖書館借閱時說，對於新制能一次借閱20本感到相當便利，因購買兒童繪本的費用不便宜，借閱圖書館藏書能為自己節省一筆開銷。現在圖書館的閱讀空間很寬敞，但希望能增設書櫃，讓孫子有更多書籍能挑選。