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4米高無敵鐵金鋼再現 雲林社造嘉年華熱鬧登場

2019-11-10 13:36聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

懷舊眷村裡出現4米高的巨型無敵鐵金鋼、記憶中的鋼彈。記者李京昇／攝影
懷舊眷村裡出現4米高的巨型無敵鐵金鋼、記憶中的鋼彈。記者李京昇／攝影
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懷舊眷村裡出現4米高的巨型無敵鐵金鋼、記憶中的鋼彈，還有消失快一甲子的海上竹筏；雲林社造嘉年華今天在虎尾鎮建國一村熱鬧登場。

縣長張麗善到場帶大家認識雲林50個社區展示在地特色，現場還有包括劇場及表演、常民手作工藝、紙戲人說演、社區影像展、巷仔內私房菜，還有超過2000份的社區工藝、美食體驗和集章摸彩活動

活動由斗六市十三社區「十三金釵打太鼓」與虎尾鎮安溪社區幼童帶來的「答嘴鼓」趣味開場揭開序幕。

張麗善表示，文化是從最在地的巷仔內長出來的，每個社區都有其獨特的人文產業等特色資源，大家透過社區營造的過程凝聚共識，找出自身的社區特色，打造屬於自身想要的幸福家園。

為呈現雲林社區趣味及豐沛的生命力，今年選擇在充滿五O年代時空氛圍的建國眷村舉行，並結合建國一村一期景觀工程修復成果場預作規劃，透過八大展區讓大家認識縣內各個社區的特色。

「深展舞台」社造大戲院上映一齣齣的劇場，有虎尾鎮安溪社區的安溪狂想曲、大埤鄉豐田社區的神的文化傳奇、虎尾鎮興中社區打拳頭賣膏藥的反家暴戲劇、土庫鎮南平社區演出居民之間的情感等4齣社區劇場。

還有精彩的布馬陣、駛犁歌演出；走入充滿雲林山海風味香氣的「深肚食堂」吃一口社區阿嬤的隱藏版料理；佇足「深活工坊」，動動指頭請社區阿公教你從小玩到大的獨門手藝等等。

以及駐足「深藏不露」的紙芝居聆聽紙戲人說書和「深光繪影」的社區奧斯卡電影；漫步「深羅萬象」當一日網美，在「深活菜市仔」尋找小龍貓、懷舊無敵鐵金鋼和超霸氣的海上竹筏拍照。

雲林社造嘉年華今天在虎尾鎮建國一村熱鬧登場。記者李京昇／攝影
雲林社造嘉年華今天在虎尾鎮建國一村熱鬧登場。記者李京昇／攝影
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縣長張麗善（後排中）等人到場共襄盛舉。記者李京昇／攝影
縣長張麗善（後排中）等人到場共襄盛舉。記者李京昇／攝影
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雲林社造嘉年華今天在虎尾鎮建國一村熱鬧登場。記者李京昇／攝影
雲林社造嘉年華今天在虎尾鎮建國一村熱鬧登場。記者李京昇／攝影
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眷村社區營造張麗善

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