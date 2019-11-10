雲林家扶相見歡 306人歡喜團聚

2019-11-10 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣即時報導



雲林家扶中心今天在斗六紅螞蟻生態世界園區，邀請認養人及扶助家庭親子共306人歡喜團聚。

來自台南的認養人梁仕龍，一眼就認出認養的同學林欣慧，梁仕龍表示，初認養欣慧時才國一，轉眼9年過得好快，欣慧明年竟然要大學畢業，邁向人生新的里程。

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林欣慧開心穿上學士服，跟親愛的梁叔叔合影，在大學畢業之前，記錄下求學過程中有一位幫陪伴鼓勵的認養人，支持她生命重要的人，兩人拍下人生珍貴畫面。

協禧電機公司也邀請認養的61位家扶兒團聚，秀和基金會專程前來看看認養5位孩子是否長高，活動現場雲林大家一起體驗打非洲鼓、攀爬樹屋、花式冰淇淋DIY、剝柳丁等，讓認養人與家扶兒零距離。

雲林家扶相見歡活動在非洲鼓才藝隊媽媽們精彩表演揭幕，認養人手持非洲圖騰羽毛、而家扶兒頭戴羽毛頭飾，在鼓聲中尋找彼此。

其中來自彰化的陳堯政與黃秀鳳賢伉儷，從民國78年就開始成為家扶認養人，今年剛好滿30年，開心地分享認養家扶兒30年的喜悅。

陳堯政表示，民國100年開始與7歲蔡承祐小朋友結緣後，夫妻倆就約定好每年都要來參加相見歡，一看著可愛的承祐從稚氣臉龐，成為活力充沛的高中生，每年與承祐相聚，更是我們夫妻倆最開心的一件事。