親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

ITF旅展雙11懶人包 飯店餐券1元起、泰國跨年11,111元

台船工會動員令曝光！每人配額參加蔡英文競總成立大會

雲林家扶相見歡 306人歡喜團聚

2019-11-10 13:18聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

雲林家扶中心今天在斗六紅螞蟻生態世界園區，邀請認養人及扶助家庭親子共306人歡喜團聚。

來自台南的認養人梁仕龍，一眼就認出認養的同學林欣慧，梁仕龍表示，初認養欣慧時才國一，轉眼9年過得好快，欣慧明年竟然要大學畢業，邁向人生新的里程。

林欣慧開心穿上學士服，跟親愛的梁叔叔合影，在大學畢業之前，記錄下求學過程中有一位幫陪伴鼓勵的認養人，支持她生命重要的人，兩人拍下人生珍貴畫面。

協禧電機公司也邀請認養的61位家扶兒團聚，秀和基金會專程前來看看認養5位孩子是否長高，活動現場雲林大家一起體驗打非洲鼓、攀爬樹屋、花式冰淇淋DIY、剝柳丁等，讓認養人與家扶兒零距離。

雲林家扶相見歡活動在非洲鼓才藝隊媽媽們精彩表演揭幕，認養人手持非洲圖騰羽毛、而家扶兒頭戴羽毛頭飾，在鼓聲中尋找彼此。

其中來自彰化的陳堯政與黃秀鳳賢伉儷，從民國78年就開始成為家扶認養人，今年剛好滿30年，開心地分享認養家扶兒30年的喜悅。

陳堯政表示，民國100年開始與7歲蔡承祐小朋友結緣後，夫妻倆就約定好每年都要來參加相見歡，一看著可愛的承祐從稚氣臉龐，成為活力充沛的高中生，每年與承祐相聚，更是我們夫妻倆最開心的一件事。

雲林家扶主任廖志文說，感謝所有參加相見歡的認養人，不管是第一次參加，還是年年不缺席的認養人，謝謝認養人用心陪伴雲林家扶孩子們，讓家扶兒一路成長。

雲林家扶中心今天在斗六紅螞蟻生態世界園區，邀請認養人及扶助家庭親子共306人歡喜...
雲林家扶中心今天在斗六紅螞蟻生態世界園區，邀請認養人及扶助家庭親子共306人歡喜團聚。記者李京昇／攝影
分享
認養人與家扶兒們開心相見歡。記者李京昇／攝影
認養人與家扶兒們開心相見歡。記者李京昇／攝影
分享
認養人梁仕龍（左）特別與認養9年穿上學士服的林欣慧撥穗，祝福大學畢業前程似錦。記...
認養人梁仕龍（左）特別與認養9年穿上學士服的林欣慧撥穗，祝福大學畢業前程似錦。記者李京昇／攝影
分享

認養家扶

相關新聞

雲林溫網室網、覆土塑膠布無處去 縣府：兩周內訂辦法

2019-11-10 11:37

嘉縣圖書館推閱讀 借閱成效不如預期

2019-11-10 13:37

4米高無敵鐵金鋼再現 雲林社造嘉年華熱鬧登場

2019-11-10 13:36

扶輪社奮起湖辦路跑 贈24萬助學金予偏鄉學童

2019-11-10 12:19

安平古堡即將建城400年 首場茶會登場

2019-11-10 11:36

出生也是巴掌仙子 壽司店老闆王泰棋鼓勵早產兒成長

2019-11-10 11:28

82歲比利時籍護士奉獻半世紀 守護雲林偏鄉醫療

2019-11-10 09:45

傳承半粥式古早味鹹粥 第二代接班人推出即食包料理

2019-11-10 09:29

忠靈塔骨灰遷移案 南市急喊卡

2019-11-10 00:10

台灣第1粒履歷花生粽誕生 虎尾慶賀

2019-11-10 00:07

古坑綠色隧道 聽咖啡人說咖啡

2019-11-09 23:53

老外綠手指 屋頂種出無毒菜

2019-11-09 23:51

雲縣林內扛笱搶水 體驗缺水苦

2019-11-09 23:51

台塑王詹樣公益信託 邀明華園嘉義做公益扎根與傳承

2019-11-09 23:38

嘉縣首度辦救護技術交流競賽 考驗志工及警消默契

2019-11-09 23:32

水耕蔬菜能否推廣? 農民經費少難投資

2019-11-09 19:45

台灣第1粒履歷土豆肉粽誕生 虎尾農會大張旗鼓賀粽生

2019-11-09 19:22

卓榮泰要鄉親挺蔡英文王定宇 籲「雙殺」韓國瑜洪秀柱

2019-11-09 17:12

加拿大人嘉義當農夫 推廣健康無毒水耕蔬菜

2019-11-09 16:44

台南溪北市民年前找工作 新營就業博覽會有3056個職缺

2019-11-09 16:39

台灣國際咖啡節雲林登場 張景森：台北多5千家咖啡館

2019-11-09 16:34

台南市民注意！節能補助經費快用光 13日停止臨櫃受理

2019-11-09 15:29

立委鄉長捲褲管扛笱搶水 與民一起體驗缺水苦

2019-11-09 15:29

橘子紅了！竹崎邀民眾品嘗在地椪柑

2019-11-09 13:17

天主教蘆葦啟智中心慶成23年 募款園遊會人山人海

2019-11-09 13:04

文史團體反對！台南忠靈塔無名骨灰未認領將灑葬

2019-11-09 11:58

台南新市毛豆節嘉年華登場 熱鬧活動大批親子參加

2019-11-09 11:44

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

新竹市機車族注意！停這裡小心被罰

2019-11-09 19:58

前瞻計畫補助來了 桃園將新設這2處立體停車場

2019-11-09 18:31

影／落羽松秘境樹未紅人車已至 今年沿路畫紅線禁停

2019-11-09 16:53

影／伊登戴著冠軍帽參訪順澤宮 明年東奧若奪冠他會來還願

2019-11-09 22:18

搭公車賞新社花海 台中推4條免費接駁車

2019-11-09 17:09

雄女畢業30年校友超級尋人 社群軟體、家訪找回1300人

2019-11-09 15:32

彰化首任市長杜錫圭故宅 歷史建築公告撤銷確定

2019-11-09 22:26

台中同志遊行2.5萬人上街 呼籲重視性別暴力

2019-11-09 15:17

南投懸日景觀 封閉鬧區道路上追日迷拍好、拍滿

2019-11-09 19:19

台南市民注意！節能補助經費快用光 13日停止臨櫃受理

2019-11-09 15:29

台北開始跨年啦！ 東區耶誕主燈和街道燈飾點亮台北

2019-11-09 21:48

金門烈嶼將軍堡海灘漂對岸豬屍 檢出非洲豬瘟

2019-11-09 20:50

影／三灣落羽松秘境葉漸紅 今年新添馬纓丹紫色浪漫

2019-11-10 08:13

北市信義區有羊出沒！松菸3寵物羊變成打卡新地標

2019-11-09 20:09

影／同志遊行台中車站登場 百名警力護交通順暢

2019-11-09 15:55

影／社頭芭樂王今年銀恨 今年中部芭樂評鑑冠軍落在埔心

2019-11-09 20:39

82歲比利時籍護士奉獻半世紀 守護雲林偏鄉醫療

2019-11-10 09:45

影／名人「穿草鞋」帶路 體驗獅潭樟之細道人文地景

2019-11-09 23:32

高市纜線下地 拔掉532支電桿

2019-11-09 23:49

會動的小王子與玫瑰星球 新社花海今開幕

2019-11-09 15:40

影／基隆好食漁夫鍋冠軍店 海味巧妙融合在地特產

2019-11-10 09:08

北海岸藍鵲觀海平台打卡新熱點 無敵海景加極北燈塔

2019-11-09 21:02

台灣鳥史上首筆確認紀錄 西方澤鵟現身墾丁龍鑾潭

2019-11-09 14:40

小王子與玫瑰 在新社花海重逢

2019-11-10 00:06

桃園外送員車禍1死、41傷 2工會最快這周成立

2019-11-09 20:18

立委鄉長捲褲管扛笱搶水 與民一起體驗缺水苦

2019-11-09 15:29

蕭美琴力邀 紙風車劇團花蓮演出大受好評

2019-11-09 19:59

三灣落羽松轉紅 遊賞秘境小心誤入「違」機

2019-11-10 00:23

卓榮泰要鄉親挺蔡英文王定宇 籲「雙殺」韓國瑜洪秀柱

2019-11-09 17:12

陳菊批韓國瑜 高雄市藍綠議員各有話說

2019-11-09 17:06

獅潭樟之細道 探客庄風情

2019-11-10 00:27

順澤宮爆人潮…哪位大咖？伊登來了

2019-11-10 00:17

侯友宜：智慧停車場 4年建30座

2019-11-09 23:57

親民黨徵召律師吳光中 投入台中第六選區立委戰局

2019-11-09 17:09

卓榮泰：有決心明年讓高雄8席立委全上

2019-11-09 21:10

不只會做菜還寫一手好字 林欽商、陳龍盛預計再辦聯展

2019-11-09 16:31

都計區內私地雜草叢生 台東縣環保局今年已開罰45件

2019-11-10 12:16

大同路或新台五路／汐止以高架接環東 侯允評估

2019-11-09 23:54

台灣國際咖啡節雲林登場 張景森：台北多5千家咖啡館

2019-11-09 16:34

大溪永福苦茶油 小農集結行銷

2019-11-10 00:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top