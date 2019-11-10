扶輪社奮起湖辦路跑 贈24萬助學金予偏鄉學童

2019-11-10 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義縣即時報導



嘉義東北扶輪社今天上午於嘉義奮起湖舉辦「扶輪心感恩情」慈善公益馬拉松，邀請嘉義縣長翁章梁、民進黨嘉義縣山區立委參選人陳明文等人參與，除了邀民眾上山欣賞奮起湖美景，扶輪社也捐贈24萬助學金贊助偏鄉學童。

扶輪社透過路跑吸引跑友造訪奮起湖，跑友在太陽還不算大的清晨，於海拔1500公尺的奮起湖中和國小起跑，沿路享受屬於大自然的新鮮空氣，以及阿里山獨有的高山鐵道及雲霧，跑完還有由奮起湖大飯店負責人林耿逸贊助的鐵路便當，非常享受。

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陳明文表示，首次參與親子組3公里馬拉松比賽就在奮起湖非常有意義，日前接受立院超馬一哥趙天麟邀請開始練跑，已瘦了快5公斤，這次的馬拉松剛好可以檢驗他的練跑成果。

嘉義東北扶輪社長黃裕仁表示，他每一年都會參加路跑，在得知地處偏鄉的奮起湖中和國小欠缺教學資源後，決定舉辦這次的路跑活動，也獲得國際扶輪3470地區總監李松江及嘉義縣市各扶輪社大力支持。