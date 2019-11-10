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雲林溫網室網、覆土塑膠布無處去 縣府：兩周內訂辦法

2019-11-10 11:37聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

雲林務農人數占全縣人口總數49.7%，去年769.26億元居冠，連續3年榮登台灣農業產值最高的縣市，但相對的溫網室網子、覆土塑膠布等農業廢棄物無處去，多半棄置路邊或焚燒，農民求助無門，盼公部門協助解決。

縣府農業處長魏勝德說，農業處目前已跨局處找環保局等單位商討，未來會尋求公所、農會協助代收，原則上採使用者付費，未來也會找去化廠，來解決廢材問題，相關補助與辦法預計兩周內訂出。

縣府補助農民搭建溫網室提高農產品質，根據統計全縣的溫網室設施已超過800公頃，每年創下農業產值雖提高，黑網、綠網或覆土塑膠布常常被丟棄不計其量。

大埤鄉有位青農向縣議員張庭綺陳情，他說，覆土塑膠布有使用後回收問題，清潔隊、民間業者都不收，有的老農想說廢材無處去，乾脆摸黑放火燒掉，空氣中瀰漫塑膠味讓人相當困擾。

也有農民表示，溫網室拆下的網子、繩子捆好收好了，卻找不到人收，大量廢棄物何去何從問農會、公所等單位沒人可答覆，盼縣府幫忙找廠商協助處理，即便要付費也沒關係。

張庭綺說，雲林農業人口高，農業廢棄物長年來都是一大問題，農業廢棄物外縣市做法，像是嘉義縣大林清潔隊有委託處理代收一噸2000元，民雄清潔隊也有代收服務一噸則收5千元。

她表示，屏東縣則是要處理覆土塑膠布，會媒合廠商到定點看能不能回收，如果可以就協助回收且不用收費，但雲林始終沒有一套標準。

魏勝德表示，木質類農業廢棄物縣府有補助社團、產銷班購置碎木機，處理廢棄果樹、枝葉等廢材，如果有蟲害則可向消防局申請就地露天燃燒。

塑膠類等廢材，目前則有調查各鄉鎮農會、各公所是否有意願和土地堆置廢棄物，多數農會都說沒有暫置場，公所有斗六、大埤、麥寮、口湖、東勢與四湖願意協助收，會持續溝通來解決廢材問題。

雲林溫網室設施已超過800公頃，但所產生的黑網、綠網或覆土塑膠布廢材不計其數。圖...
雲林溫網室設施已超過800公頃，但所產生的黑網、綠網或覆土塑膠布廢材不計其數。圖／縣議員張庭綺提供
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覆土塑膠布是農民經常困擾不知丟何處的廢棄物。圖／縣議員張庭綺提供
覆土塑膠布是農民經常困擾不知丟何處的廢棄物。圖／縣議員張庭綺提供
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廢棄物農民屏東縣

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