雲林溫網室網、覆土塑膠布無處去 縣府：兩周內訂辦法

2019-11-10 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣即時報導



雲林務農人數占全縣人口總數49.7%，去年769.26億元居冠，連續3年榮登台灣農業產值最高的縣市，但相對的溫網室網子、覆土塑膠布等農業廢棄物無處去，多半棄置路邊或焚燒，農民求助無門，盼公部門協助解決。

縣府農業處長魏勝德說，農業處目前已跨局處找環保局等單位商討，未來會尋求公所、農會協助代收，原則上採使用者付費，未來也會找去化廠，來解決廢材問題，相關補助與辦法預計兩周內訂出。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

縣府補助農民搭建溫網室提高農產品質，根據統計全縣的溫網室設施已超過800公頃，每年創下農業產值雖提高，黑網、綠網或覆土塑膠布常常被丟棄不計其量。

大埤鄉有位青農向縣議員張庭綺陳情，他說，覆土塑膠布有使用後回收問題，清潔隊、民間業者都不收，有的老農想說廢材無處去，乾脆摸黑放火燒掉，空氣中瀰漫塑膠味讓人相當困擾。

也有農民表示，溫網室拆下的網子、繩子捆好收好了，卻找不到人收，大量廢棄物何去何從問農會、公所等單位沒人可答覆，盼縣府幫忙找廠商協助處理，即便要付費也沒關係。

張庭綺說，雲林農業人口高，農業廢棄物長年來都是一大問題，農業廢棄物外縣市做法，像是嘉義縣大林清潔隊有委託處理代收一噸2000元，民雄清潔隊也有代收服務一噸則收5千元。

她表示，屏東縣則是要處理覆土塑膠布，會媒合廠商到定點看能不能回收，如果可以就協助回收且不用收費，但雲林始終沒有一套標準。

魏勝德表示，木質類農業廢棄物縣府有補助社團、產銷班購置碎木機，處理廢棄果樹、枝葉等廢材，如果有蟲害則可向消防局申請就地露天燃燒。