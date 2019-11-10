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安平古堡即將建城400年 首場茶會登場

2019-11-10 11:36聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

台南市安平古堡即將建城400週年台南市茶藝促進會，22日將在安平古堡舉辦「安平暮色追香曲」府城夕照茶會，結合安平暮色和漁舟晚渡的浪漫風情，彙集精彩的茶藝文化和藝文展演，在充滿歷史氛圍的場域中，打造一場茶藝饗宴。

促進會指出，安平古堡初建於1624年，是台灣最早的要塞建築，建城以來，曾是荷蘭人統治台灣的中樞，以及鄭氏王朝統治者的住處。建築採紅色磚瓦，黃昏時與落日互相輝映之景「安平夕照」美不勝收，1953年獲台灣省政府選為台灣八景之一，多年來一直是各地遊客造訪府城首選景點。

促進會理事長洪國華表示，為了讓愛茶人有機會在美麗的「安平夕照」下享受迷人的茶香，在安平古堡建城將滿四百年之際，將在11月22日（五）盛大茶會。

此次茶會所用茶品，第一款茶品特請鑽研焙茶工藝數十年的「凃師父」凃宗和，精焙一款珍貴難得的大禹嶺高冷烏龍茶，展現幾近失傳的傳統凍頂式烏龍風味──「香甘滑重」，茶湯帶濃郁花果香，以及豐富茶膠特有的黏稠感，口感滑潤，茶香留存口鼻久久不散。

第二款茶則是茶師精心準備的各種私藏佳茗，整場茶會猶如極品好茶的武林大會。

為展現安平在地特色，主辦單位也邀請多位在地陶藝家以台灣歷史代表文物的「安平壺」概念，設計符合現代茶藝需求的茶倉，在現場展出，並推出安平暮色紀念茶，以蕭宏能老師設計的安平壺造型小茶倉，封存香醇迷人的鐵觀音。

適逢台南市茶藝促進會出版的《茶路──府城茶人錄》在夕照茶會前順利完成，將配合夕照茶會舉辦簽書會。書中除描述眾多茶人漫步茶路的動人故事，還包括凃師父首度公開的焙茶SOP、台南茶文化、茶人說茶等珍貴茶學知識。

要參加茶會有以下配套方案， 方案一：贊助1280元，贈送安平踩街專人導覽+品嚐台南小吃（定價600元）+品茗券1張（定價800元）+《茶路》新書1本（定價720元）+手繪茶食盤。

方案二：贊助 880元，贈送品茗券1張（定價800元）+《茶路》新書1本（定價720元）+手繪茶食盤

配套方案三：贊助 580元，贈送品茗券1張（定價800元）+手繪茶食盤。

報名專線0983-816-997 洪如瑤祕書。

安平古堡即將舉辦茶會。圖/台南市茶藝促進會提供
安平古堡即將舉辦茶會。圖/台南市茶藝促進會提供
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